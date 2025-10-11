Российский танкист рассказал о новой защите от дронов «медуза»

Танкисты ВС РФ стали применять антидроновые «медузы» для защиты от БПЛА Украины
На танки ставят троссы, которые свисают и создают веерную защиту от беспилотников
На танки ставят троссы, которые свисают и создают веерную защиту от беспилотников
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танковые подразделения начали использовать противодроновые конструкции, получившие название «медузы», с целью повышения защиты от беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Александр.

«Так называемая „медуза“ — эффективное средство. Проверено, держат нормально», — рассказал боец РИА Новости. По его словам, когда начались массированные атаки дронов-камикадзе, на танки устанавливали металлические листы для дополнительной защиты. Однако это приводило к увеличению веса машины, ухудшению обзора и затрудняло вращение башни. Впоследствии специалисты доработали конструкцию и разработали новое решение

Александр пояснил, что система «медуза» состоит из множества металлических тросов, которые размещаются по периметру танка и образуют защитный барьер от вражеских дронов. Военнослужащий также подчеркнул, что благодаря гибкости тросов функционал башни не ограничивается, а обзор для экипажа сохраняется.

Российские военные используют разную защиту от дронов ВСУ. Например, мобильные комплексы обнаруживают воздушные трассы БПЛА в зоне СВО. Также используются различные тросы и сетки, выдерживающие многотонную нагрузку, пишет «Национальная служба новостей». 

