Российский танкист рассказал о новой защите от дронов «медуза»

Российские танковые подразделения начали использовать противодроновые конструкции, получившие название «медузы», с целью повышения защиты от беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Александр.
«Так называемая „медуза“ — эффективное средство. Проверено, держат нормально», — рассказал боец РИА Новости. По его словам, когда начались массированные атаки дронов-камикадзе, на танки устанавливали металлические листы для дополнительной защиты. Однако это приводило к увеличению веса машины, ухудшению обзора и затрудняло вращение башни. Впоследствии специалисты доработали конструкцию и разработали новое решение
Александр пояснил, что система «медуза» состоит из множества металлических тросов, которые размещаются по периметру танка и образуют защитный барьер от вражеских дронов. Военнослужащий также подчеркнул, что благодаря гибкости тросов функционал башни не ограничивается, а обзор для экипажа сохраняется.
Российские военные используют разную защиту от дронов ВСУ. Например, мобильные комплексы обнаруживают воздушные трассы БПЛА в зоне СВО. Также используются различные тросы и сетки, выдерживающие многотонную нагрузку, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.