04 сентября 2023

Челябинского мобилизованного отправили за решетку за дезертирство

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, автомат, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
Мобилизованный около полугода скрывался от службы Фото:

Мобилизованного из Челябинской области осудили за дезертирство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, он проведет за решеткой пять лет и восемь месяцев.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по мобилизации, обвиняемого в совершении дезертирства. Он признан виновным. Военному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в ноябре 2022 года мобилизованного отпустили в увольнение. Однако по его окончании военнослужащий не вернулся в часть. Он стал скрываться от призыва, снимая квартиры в Челябинске. Он даже смог трудоустроиться и получить новый паспорт, убедив сотрудников в том, что старый потерял.

Лишь в конце апреля его задержали сотрудники военной полиции. Он был доставлен в военную комендатуру, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

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Мобилизованного из Челябинской области осудили за дезертирство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, он проведет за решеткой пять лет и восемь месяцев. «Суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по мобилизации, обвиняемого в совершении дезертирства. Он признан виновным. Военному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в ноябре 2022 года мобилизованного отпустили в увольнение. Однако по его окончании военнослужащий не вернулся в часть. Он стал скрываться от призыва, снимая квартиры в Челябинске. Он даже смог трудоустроиться и получить новый паспорт, убедив сотрудников в том, что старый потерял. Лишь в конце апреля его задержали сотрудники военной полиции. Он был доставлен в военную комендатуру, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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