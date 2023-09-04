Челябинского мобилизованного отправили за решетку за дезертирство

Мобилизованный около полугода скрывался от службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобилизованного из Челябинской области осудили за дезертирство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, он проведет за решеткой пять лет и восемь месяцев.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по мобилизации, обвиняемого в совершении дезертирства. Он признан виновным. Военному назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в ноябре 2022 года мобилизованного отпустили в увольнение. Однако по его окончании военнослужащий не вернулся в часть. Он стал скрываться от призыва, снимая квартиры в Челябинске. Он даже смог трудоустроиться и получить новый паспорт, убедив сотрудников в том, что старый потерял.

Лишь в конце апреля его задержали сотрудники военной полиции. Он был доставлен в военную комендатуру, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.