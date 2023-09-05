Военный политолог рассказал о страхе США перед новым оружием РФ

Военный политолог Богатырев: США боятся российского «Сармата»

05 сентября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

«Сармат» имеет колоссальные возможности, отметил Владимир Богатырев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США боятся колоссальных возможностей российского ракетного комплекса «Сармат». Таким мнением поделился военный политолог Владимир Богатырев. Он добавил, что Штаты будут поддерживать Киев не так уверенно, зная, что на вооружении России стоит подобное оружие с колоссальными возможностями. «Это совершенно новый комплекс с колоссальными возможностями поражения противника. Американцы боялись этого комплекса и боятся сегодня. <…> C его постановкой на боевое дежурство у стран Запада, у самих Соединенных Штатов, возникает неуверенность в своей способности продолжать поддерживать Украину», — рассказал Богатырев в интервью радио Sputnik. Он добавил, что американские ракетные комплексы не смогут выдержать конкуренции с «Сарматом» в случае перемещения боевых действий за пределы Украины. Ранее китайское издание Asia Times предрекало изменение хода спецоперации на Украине из-за «Сармата». Авторы отметили универсальность ракетного комплекса и указали на способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций. Британская газета Express писала, что «Сармат» сможет стереть Лондон с лица земли за шесть минут. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 1 сентября сообщал, что комплекс поставили на боевое дежурство.

Власти США боятся колоссальных возможностей российского ракетного комплекса «Сармат». Таким мнением поделился военный политолог Владимир Богатырев. Он добавил, что Штаты будут поддерживать Киев не так уверенно, зная, что на вооружении России стоит подобное оружие с колоссальными возможностями. «Это совершенно новый комплекс с колоссальными возможностями поражения противника. Американцы боялись этого комплекса и боятся сегодня. <…> C его постановкой на боевое дежурство у стран Запада, у самих Соединенных Штатов, возникает неуверенность в своей способности продолжать поддерживать Украину», — рассказал Богатырев в интервью радио Sputnik. Он добавил, что американские ракетные комплексы не смогут выдержать конкуренции с «Сарматом» в случае перемещения боевых действий за пределы Украины. Ранее китайское издание Asia Times предрекало изменение хода спецоперации на Украине из-за «Сармата». Авторы отметили универсальность ракетного комплекса и указали на способность России расширять ядерный арсенал даже в условиях западных санкций. Британская газета Express писала, что «Сармат» сможет стереть Лондон с лица земли за шесть минут. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 1 сентября сообщал, что комплекс поставили на боевое дежурство.