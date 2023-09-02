Military Watch Magazine: супероружие Путина способно уничтожить территорию больше Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
Россия существенно превзошла США в военном потенциале, приняв на вооружение «Сармат» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый российский ракетный комплекс «Сармат» способен стереть с лица земли территорию, превосходящую по размерам Францию. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine.

«Потенциально один „Сармат“ способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — пишет обозреватель портала. Отмечается, что благодаря принятию на вооружение нового ракетного комплекса Россия существенно превзошла США в военном потенциале. Американское оружие наземного базирования сейчас остается самым устаревшим в мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у нового ракетного комплекса нет аналогов в мире. «Сармат» способен преодолевать любые средства ПВО. При этом оружие имеет самые высокие тактико-техническими характеристики.

Английские журналисты посчитали, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить Великобританию за шесть минут. Газета Express назвала это оружие чудовищным. Авторы материала подчеркнули, что теперь Нью-Йорк и Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый российский ракетный комплекс «Сармат» способен стереть с лица земли территорию, превосходящую по размерам Францию. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. «Потенциально один „Сармат“ способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — пишет обозреватель портала. Отмечается, что благодаря принятию на вооружение нового ракетного комплекса Россия существенно превзошла США в военном потенциале. Американское оружие наземного базирования сейчас остается самым устаревшим в мире. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у нового ракетного комплекса нет аналогов в мире. «Сармат» способен преодолевать любые средства ПВО. При этом оружие имеет самые высокие тактико-техническими характеристики. Английские журналисты посчитали, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить Великобританию за шесть минут. Газета Express назвала это оружие чудовищным. Авторы материала подчеркнули, что теперь Нью-Йорк и Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...