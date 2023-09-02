Military Watch Magazine: супероружие Путина способно уничтожить территорию больше Франции

Новый российский ракетный комплекс «Сармат» способен стереть с лица земли территорию, превосходящую по размерам Францию. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine.
«Потенциально один „Сармат“ способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — пишет обозреватель портала. Отмечается, что благодаря принятию на вооружение нового ракетного комплекса Россия существенно превзошла США в военном потенциале. Американское оружие наземного базирования сейчас остается самым устаревшим в мире.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у нового ракетного комплекса нет аналогов в мире. «Сармат» способен преодолевать любые средства ПВО. При этом оружие имеет самые высокие тактико-техническими характеристики.
Новый российский ракетный комплекс «Сармат» способен стереть с лица земли территорию, превосходящую по размерам Францию. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. «Потенциально один „Сармат“ способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — пишет обозреватель портала. Отмечается, что благодаря принятию на вооружение нового ракетного комплекса Россия существенно превзошла США в военном потенциале. Американское оружие наземного базирования сейчас остается самым устаревшим в мире. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у нового ракетного комплекса нет аналогов в мире. «Сармат» способен преодолевать любые средства ПВО. При этом оружие имеет самые высокие тактико-техническими характеристики. Английские журналисты посчитали, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен уничтожить Великобританию за шесть минут. Газета Express назвала это оружие чудовищным. Авторы материала подчеркнули, что теперь Нью-Йорк и Вашингтон находятся в пределах досягаемости РФ.