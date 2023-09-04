В Челябинске состоится шоу боксеров. Фото

05 сентября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

На мероприятии пройдет боксерский турнир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Жители и гости областного центра увидят шоу и бои спортсменов, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора. «8 сентября в Челябинске пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Там пройдут шоу и бои, главным из которых — схватка между боксером из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе. Турнир станет частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организатора подготавливает ледовую арену «Трактор» к мероприятию, устанавливает декорации. «В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации в современной стрит-арт стилистике, что подчеркивает наш посыл: бери друзей, единомышленников и приходи на спортивные мероприятия RCC», — заявил продюсер шоу Глеб Бурганов. Мероприятие пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» Фото: пресс-служба RCC Продюсер шоу Глеб Бурганов сообщил, что команда активно готовит ледовую арену к турниру Фото: пресс-служба RCC

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Жители и гости областного центра увидят шоу и бои спортсменов, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора. «8 сентября в Челябинске пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Там пройдут шоу и бои, главным из которых — схватка между боксером из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе. Турнир станет частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организатора подготавливает ледовую арену «Трактор» к мероприятию, устанавливает декорации. «В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации в современной стрит-арт стилистике, что подчеркивает наш посыл: бери друзей, единомышленников и приходи на спортивные мероприятия RCC», — заявил продюсер шоу Глеб Бурганов.