04 сентября 2023

В Челябинске состоится шоу боксеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Академии единоборств РМК. Екатеринбург, единоборства, защита, спорт, бокс, поединок
На мероприятии пройдет боксерский турнир Фото:

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Жители и гости областного центра увидят шоу и бои спортсменов, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора.

«8 сентября в Челябинске пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Там пройдут шоу и бои, главным из которых — схватка между боксером из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе.

Турнир станет частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организатора подготавливает ледовую арену «Трактор» к мероприятию, устанавливает декорации.

«В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации в современной стрит-арт стилистике, что подчеркивает наш посыл: бери друзей, единомышленников и приходи на спортивные мероприятия RCC», — заявил продюсер шоу Глеб Бурганов.

Мероприятие пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор»
Мероприятие пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор»
Фото:
Продюсер шоу Глеб Бурганов сообщил, что команда активно готовит ледовую арену к турниру
Продюсер шоу Глеб Бурганов сообщил, что команда активно готовит ледовую арену к турниру
Фото:

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В Челябинске на ледовой арене «Трактор» 8 сентября пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Жители и гости областного центра увидят шоу и бои спортсменов, сообщили URA.RU в пресс-службе организатора. «8 сентября в Челябинске пройдет международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Там пройдут шоу и бои, главным из которых — схватка между боксером из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо», — уточнили в пресс-службе. Турнир станет частью спортивного фестиваля RCC FEST, который приурочен к празднованию Дня города Челябинска. Команда организатора подготавливает ледовую арену «Трактор» к мероприятию, устанавливает декорации. «В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации в современной стрит-арт стилистике, что подчеркивает наш посыл: бери друзей, единомышленников и приходи на спортивные мероприятия RCC», — заявил продюсер шоу Глеб Бурганов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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