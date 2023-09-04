В ХМАО по Оби курсировали неисправные грузовые суда

05 сентября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Грузовые суда в ХМАО ходили по Оби без сигнальных фонарей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Октябрьском районе ХМАО по Алешинской протоке Оби курсировали неисправные грузовые суда. Транспортная прокуратура УрФО сообщила агентству, что технические нарушения обнаружили на двух судах транспортного предприятия «НАНТТЕКС». «Транспортная прокуратура провела проверку водного транспорта в Октябрьском районе ХМАО и обнаружила, что два из пяти грузовых судов ООО „НАНТТЕКС“ имели технические неисправности. Люковое закрытие было негерметичным, отсутствовали или не работали сигнальные фонари, что является нарушением требований безопасности», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Также в ходе проверки установили, что на не было необходимых судовых документов. Прокуратура вынесла представление гендиректору, двух руководителей предприятия привлекли к административной ответственности «за нарушение правил выпуска судна в плавание и требований технических регламентов». Агентство направило в ООО «НАНТТЕКС» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» в августе перестали ходить из Березово (ХМАО) в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.

В Октябрьском районе ХМАО по Алешинской протоке Оби курсировали неисправные грузовые суда. Транспортная прокуратура УрФО сообщила агентству, что технические нарушения обнаружили на двух судах транспортного предприятия «НАНТТЕКС». «Транспортная прокуратура провела проверку водного транспорта в Октябрьском районе ХМАО и обнаружила, что два из пяти грузовых судов ООО „НАНТТЕКС“ имели технические неисправности. Люковое закрытие было негерметичным, отсутствовали или не работали сигнальные фонари, что является нарушением требований безопасности», — сообщили корреспонденту в ведомстве. Также в ходе проверки установили, что на не было необходимых судовых документов. Прокуратура вынесла представление гендиректору, двух руководителей предприятия привлекли к административной ответственности «за нарушение правил выпуска судна в плавание и требований технических регламентов». Агентство направило в ООО «НАНТТЕКС» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» в августе перестали ходить из Березово (ХМАО) в отдаленные поселки Березовского района — Сосьву и Ломбовож. Навигацию завершили из-за обмеления реки Ляпин.