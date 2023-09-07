Shot: москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора

07 сентября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Пострадавшую с серьезными ожогами доставили в реанимацию, пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московской квартире на Ленинградском проспекте женщина подожгла себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание своего мужа, который смотрел телевизор. «Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате задуманного плана девушка получила серьезные ожоги и была доставлена в реанимацию. Изначально каждый из супругов был занят своими делами — женщина пила алкоголь, а муж смотрел телевизор и не обращал на нее внимания. В отчаянии, она поставила кресло прямо перед ним, чтобы преградить просмотр, и начала использовать жидкость для розжига для создания «фаер-шоу». Мужчина был ошарашен происходящим и пытался потушить огонь собственными руками, передали в telegram-канале.

В московской квартире на Ленинградском проспекте женщина подожгла себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание своего мужа, который смотрел телевизор. «Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате задуманного плана девушка получила серьезные ожоги и была доставлена в реанимацию. Изначально каждый из супругов был занят своими делами — женщина пила алкоголь, а муж смотрел телевизор и не обращал на нее внимания. В отчаянии, она поставила кресло прямо перед ним, чтобы преградить просмотр, и начала использовать жидкость для розжига для создания «фаер-шоу». Мужчина был ошарашен происходящим и пытался потушить огонь собственными руками, передали в telegram-канале.