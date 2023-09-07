Shot: москвичка подожгла себя, чтобы отвлечь мужа от телевизора

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшую с серьезными ожогами доставили в реанимацию, пишет Shot Фото:

В московской квартире на Ленинградском проспекте женщина подожгла себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание своего мужа, который смотрел телевизор.

«Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате задуманного плана девушка получила серьезные ожоги и была доставлена в реанимацию.

Изначально каждый из супругов был занят своими делами — женщина пила алкоголь, а муж смотрел телевизор и не обращал на нее внимания. В отчаянии, она поставила кресло прямо перед ним, чтобы преградить просмотр, и начала использовать жидкость для розжига для создания «фаер-шоу». Мужчина был ошарашен происходящим и пытался потушить огонь собственными руками, передали в telegram-канале.

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В московской квартире на Ленинградском проспекте женщина подожгла себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание своего мужа, который смотрел телевизор. «Пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в результате задуманного плана девушка получила серьезные ожоги и была доставлена в реанимацию. Изначально каждый из супругов был занят своими делами — женщина пила алкоголь, а муж смотрел телевизор и не обращал на нее внимания. В отчаянии, она поставила кресло прямо перед ним, чтобы преградить просмотр, и начала использовать жидкость для розжига для создания «фаер-шоу». Мужчина был ошарашен происходящим и пытался потушить огонь собственными руками, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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