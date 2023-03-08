08 марта 2023

Пермяк совершил самоподжог в парке культуры и отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Житель Пермского края поджег себя Фото:

В Соликамске (Пермский край) мужчина пришел в парк культуры и отдыха и совершил там самоподжог. Информация о произошедшем опубликована в telegram-канале «Слуховой Анализотор».

«Сегодня в парке культуры и отдыха Соликамска (Боровск) мужчина совершил самоподжог. Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили случившееся. «Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в ведомстве.

Обновлено в 16:35:

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по факту получения мужчиной термических ожогов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Соликамске (Пермский край) мужчина пришел в парк культуры и отдыха и совершил там самоподжог. Информация о произошедшем опубликована в telegram-канале «Слуховой Анализотор». «Сегодня в парке культуры и отдыха Соликамска (Боровск) мужчина совершил самоподжог. Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении. В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили случившееся. «Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 16:35: Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по факту получения мужчиной термических ожогов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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