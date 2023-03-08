Пермяк совершил самоподжог в парке культуры и отдыха

09 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края поджег себя Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Соликамске (Пермский край) мужчина пришел в парк культуры и отдыха и совершил там самоподжог. Информация о произошедшем опубликована в telegram-канале «Слуховой Анализотор». «Сегодня в парке культуры и отдыха Соликамска (Боровск) мужчина совершил самоподжог. Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении. В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили случившееся. «Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 16:35: Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по факту получения мужчиной термических ожогов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Соликамске (Пермский край) мужчина пришел в парк культуры и отдыха и совершил там самоподжог. Информация о произошедшем опубликована в telegram-канале «Слуховой Анализотор». «Сегодня в парке культуры и отдыха Соликамска (Боровск) мужчина совершил самоподжог. Обгорел сильно, живой, но шансов, что выживет мало», — говорится в сообщении. В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили случившееся. «Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в ведомстве. Обновлено в 16:35: Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по факту получения мужчиной термических ожогов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.