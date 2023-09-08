Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова.
«Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».
Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину.
Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети.
Быть дома — это ни с чем несравнимое счастье, говорит Колесников
Фото с официальной страницы депутат Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/feed?w=wall592245429_6748)
Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова. «Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте». Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину. Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети.