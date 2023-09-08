Челябинский депутат-фронтовик Колесников приехал в отпуск с фронта. Фото

09 сентября 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Олег Колесников приехал с СВО в Челябинск на пять дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова. «Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте». Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину. Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети. Быть дома — это ни с чем несравнимое счастье, говорит Колесников Фото с официальной страницы депутат Законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/feed?w=wall592245429_6748)

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова. «Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте». Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину. Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети.