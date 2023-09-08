08 сентября 2023

Челябинский депутат-фронтовик Колесников приехал в отпуск с фронта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников приехал с СВО в Челябинск на пять дней Фото:
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Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова.

«Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».

Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину.

Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети.

Быть дома — это ни с чем несравнимое счастье, говорит Колесников
Быть дома — это ни с чем несравнимое счастье, говорит Колесников

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Депутат Государственной Думы от Челябинской области Олег Колесников приехал в отпуск с фронта на несколько дней. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила его супруга — депутат заксобрания региона Лена Колесникова. «Наша встреча будет недолгой, Олег вернулся всего на 5 дней. <…> Верю, что совсем скоро наступит тот момент, когда не придется переживать эти трудные дни ожидания», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте». Сам Олег Колесников отметил, что быть дома — это ни с чем несравнимое счастье. Особенно приятно слышать и слушать тишину. Ранее Олег Колесников, который ушел добровольцем на СВО, показал фотографию со своей свадьбы. Снимок он разместил на странице в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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