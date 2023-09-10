BI: итоги саммита G20 являются актом капитуляции перед Путиным

10 сентября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Запад пошел на уступки Владимиру Путину, несмотря на его отсутствие на саммите G20, пишет BI Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Результаты саммита G20 воспринимаются как акт капитуляции западных стран перед президентом России Владимиром Путиным. Члены G20 согласились называть украинский конфликт «войной на Украине» вместо «война против Украины», что рассматривается как уступка российскому лидеру. Об этом пишет издание Business Insider. «Члены G20 согласились называть украинский конфликт „войной на Украине“, а не „войной против Украины“ в знак капитуляции перед Путиным», — говорится в материале издания. Там добавили, что данный факт произошел даже несмотря на то, что российского президента не было на самом мероприятии. На саммите G20 в Нью-Дели была принята итоговая декларация. Лидеры стран выступили против использования ядерного оружия и поддержали восстановление зерновой сделки. Государства G20 признали различия во взглядах и оценках ситуации на Украине среди участников саммита. Стратегия «большой двадцатки» вызвала недовольство в западных странах из-за отсутствия единого подхода по поддержке Украины. Декларация, достигнутая после длительных переговоров, стала ударом для западных стран, которые стремились убедить развивающиеся государства осудить Москву и поддержать Украину, передает RT.

Результаты саммита G20 воспринимаются как акт капитуляции западных стран перед президентом России Владимиром Путиным. Члены G20 согласились называть украинский конфликт «войной на Украине» вместо «война против Украины», что рассматривается как уступка российскому лидеру. Об этом пишет издание Business Insider. «Члены G20 согласились называть украинский конфликт „войной на Украине“, а не „войной против Украины“ в знак капитуляции перед Путиным», — говорится в материале издания. Там добавили, что данный факт произошел даже несмотря на то, что российского президента не было на самом мероприятии. На саммите G20 в Нью-Дели была принята итоговая декларация. Лидеры стран выступили против использования ядерного оружия и поддержали восстановление зерновой сделки. Государства G20 признали различия во взглядах и оценках ситуации на Украине среди участников саммита. Стратегия «большой двадцатки» вызвала недовольство в западных странах из-за отсутствия единого подхода по поддержке Украины. Декларация, достигнутая после длительных переговоров, стала ударом для западных стран, которые стремились убедить развивающиеся государства осудить Москву и поддержать Украину, передает RT.