Татьяна Мерзлякова считает, что будущее за дистанционным форматом голосования Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила сделать дистанционный вид голосования основным форматом. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

«Самое большое преимущество — голосовать можно дома, в любое время. Так, даже в три часа ночи проголосовали 34 человека. По — моему мнению, будущее за этим видом голосования, но старый вариант надо сохранить», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловского омбудсмена, процент голосовавших дистанционно на выборах в городскую думу Екатеринбурга значительно превышает формат очного голосования. «Да и результаты говорят за себя: 92 процента от заявившихся проголосовали электронно», — добавила Мерзлякова.

Голосование проходило 9—10 сентября. Часть избирателей голосовала на участках, часть — по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В онлайн-голосовании победила «Единая Россия».