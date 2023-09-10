Омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила сделать дистанционный вид голосования основным форматом. Об этом она написала на своей странице в соцсети.
«Самое большое преимущество — голосовать можно дома, в любое время. Так, даже в три часа ночи проголосовали 34 человека. По — моему мнению, будущее за этим видом голосования, но старый вариант надо сохранить», — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам свердловского омбудсмена, процент голосовавших дистанционно на выборах в городскую думу Екатеринбурга значительно превышает формат очного голосования. «Да и результаты говорят за себя: 92 процента от заявившихся проголосовали электронно», — добавила Мерзлякова.
Голосование проходило 9—10 сентября. Часть избирателей голосовала на участках, часть — по системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В онлайн-голосовании победила «Единая Россия».
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