10 сентября 2023

Житель ХМАО пытался отсудить у бывшей подаренные часы и зимнюю резину

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Сургутянин судился с бывшей девушкой за смарт-часы и зимнюю резину Фото:

Житель Сургута пытался отсудить у бывшей девушки смарт-часы и зимнюю резину. Мужчина утверждал, что передал ей вещи во временное пользование, потребовав их вернуть. Об этом сообщила пресс-служба городского суда.

«Ответчик свой отказ мотивировал тем, между истцом и ответчиком сложились не дружеские, а близкие личные отношения. Смарт-часы подарены на день рождения, а не переданы во временное пользование, автомобильные шины переданы в счет погашения долговых обязательств истца перед ее матерью (третье лицо)», — говорится на сайте суда.

Мужчина просил взыскать с ответчицы около 80 тысяч рублей, в том числе расходы на адвоката и госпошлину. Суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав с женщины чуть более 40 тысяч. При этом ему самому придется оплатить более 3,5 тысяч рублей за услуги представителя ответчицы. «Суд отметил, что в данном случае передача ответчику новых смарт-часов в целостной упаковке на следующий день после даты рождения, период нахождения в близких отношениях, очевидно указывает на то, что истец сделал это добровольно и безвозмездно», — добавила пресс-служба суда.

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Житель Сургута пытался отсудить у бывшей девушки смарт-часы и зимнюю резину. Мужчина утверждал, что передал ей вещи во временное пользование, потребовав их вернуть. Об этом сообщила пресс-служба городского суда. «Ответчик свой отказ мотивировал тем, между истцом и ответчиком сложились не дружеские, а близкие личные отношения. Смарт-часы подарены на день рождения, а не переданы во временное пользование, автомобильные шины переданы в счет погашения долговых обязательств истца перед ее матерью (третье лицо)», — говорится на сайте суда. Мужчина просил взыскать с ответчицы около 80 тысяч рублей, в том числе расходы на адвоката и госпошлину. Суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав с женщины чуть более 40 тысяч. При этом ему самому придется оплатить более 3,5 тысяч рублей за услуги представителя ответчицы. «Суд отметил, что в данном случае передача ответчику новых смарт-часов в целостной упаковке на следующий день после даты рождения, период нахождения в близких отношениях, очевидно указывает на то, что истец сделал это добровольно и безвозмездно», — добавила пресс-служба суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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