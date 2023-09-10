Житель ХМАО пытался отсудить у бывшей подаренные часы и зимнюю резину

11 сентября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Сургутянин судился с бывшей девушкой за смарт-часы и зимнюю резину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Сургута пытался отсудить у бывшей девушки смарт-часы и зимнюю резину. Мужчина утверждал, что передал ей вещи во временное пользование, потребовав их вернуть. Об этом сообщила пресс-служба городского суда. «Ответчик свой отказ мотивировал тем, между истцом и ответчиком сложились не дружеские, а близкие личные отношения. Смарт-часы подарены на день рождения, а не переданы во временное пользование, автомобильные шины переданы в счет погашения долговых обязательств истца перед ее матерью (третье лицо)», — говорится на сайте суда. Мужчина просил взыскать с ответчицы около 80 тысяч рублей, в том числе расходы на адвоката и госпошлину. Суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав с женщины чуть более 40 тысяч. При этом ему самому придется оплатить более 3,5 тысяч рублей за услуги представителя ответчицы. «Суд отметил, что в данном случае передача ответчику новых смарт-часов в целостной упаковке на следующий день после даты рождения, период нахождения в близких отношениях, очевидно указывает на то, что истец сделал это добровольно и безвозмездно», — добавила пресс-служба суда.

Житель Сургута пытался отсудить у бывшей девушки смарт-часы и зимнюю резину. Мужчина утверждал, что передал ей вещи во временное пользование, потребовав их вернуть. Об этом сообщила пресс-служба городского суда. «Ответчик свой отказ мотивировал тем, между истцом и ответчиком сложились не дружеские, а близкие личные отношения. Смарт-часы подарены на день рождения, а не переданы во временное пользование, автомобильные шины переданы в счет погашения долговых обязательств истца перед ее матерью (третье лицо)», — говорится на сайте суда. Мужчина просил взыскать с ответчицы около 80 тысяч рублей, в том числе расходы на адвоката и госпошлину. Суд удовлетворил требования лишь частично, взыскав с женщины чуть более 40 тысяч. При этом ему самому придется оплатить более 3,5 тысяч рублей за услуги представителя ответчицы. «Суд отметил, что в данном случае передача ответчику новых смарт-часов в целостной упаковке на следующий день после даты рождения, период нахождения в близких отношениях, очевидно указывает на то, что истец сделал это добровольно и безвозмездно», — добавила пресс-служба суда.