Сенатор от ЯНАО назвал плюсы включения районов ХМАО в Арктическую зону

Сенатор Ледков: жители ХМАО смогут решать свои вопросы в совете Арктической зоны

11 сентября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Георгий Ледков назвал плюсы включения районов ХМАО в Арктическую зону Фото: Владимир Андреев © URA.RU У жителей ХМАО после включения Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны появится возможность решать свои вопросы через ее общественный совет. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ЯНАО Георгий Ледков на Восточном экономическом форуме. «В двух районах Югры будут иметь возможности на эту площадку выходить наши коренные [народы] и резиденты Арктической зоны. Поэтому для населения, для местных жителей, для жителей двух районов будет только большим плюсом. В том числе, если какие-то вопросы возникают, непонимания, то общины, частные лица могут обращаться на площадку совета, чтобы регулировать тот или иной вопрос», — сказал Ледков на видео в telegram-канале правительства ХМАО. Сенатор уточнил, что вопросы, которые югорчане смогут решать через общественный совет, могут быть связаны как с жизнью конкретных представителей коренных народов, так и экологии и крупных промышленных проектов. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи полезных ископаемых. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Губернатор Наталья Комарова уточняла, что это решение дает новые возможности для развития инвестиции.

У жителей ХМАО после включения Березовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны появится возможность решать свои вопросы через ее общественный совет. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ЯНАО Георгий Ледков на Восточном экономическом форуме. «В двух районах Югры будут иметь возможности на эту площадку выходить наши коренные [народы] и резиденты Арктической зоны. Поэтому для населения, для местных жителей, для жителей двух районов будет только большим плюсом. В том числе, если какие-то вопросы возникают, непонимания, то общины, частные лица могут обращаться на площадку совета, чтобы регулировать тот или иной вопрос», — сказал Ледков на видео в telegram-канале правительства ХМАО. Сенатор уточнил, что вопросы, которые югорчане смогут решать через общественный совет, могут быть связаны как с жизнью конкретных представителей коренных народов, так и экологии и крупных промышленных проектов. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи полезных ископаемых. Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону двух районов округа. Губернатор Наталья Комарова уточняла, что это решение дает новые возможности для развития инвестиции.