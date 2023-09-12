Марочко: между «Азовом»* и ВСУ произошел раскол после неудачного штурма

Боевики пошли выяснять отношения с ВСУ в полевой лагерь, рассказал Андрей Марочко Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) вступили в перепалку с бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, бойцы ВСУ не обеспечили качественное прикрытие боевикам нацбатальона.

«[Боевики] „Азова“ во время неудачного штурма [в районе пункта Червоная Диброва] понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады, военнослужащие которой не обеспечили должное прикрытие. <…> После перепалки, азовцы пообещали в случае повторения подобного случая наказать виновных», — пишет Марочко в своем telegram-канале . По его словам, боевики после штурма отправились в полевой лагерь. Однако командующих операцией военнослужащих ВСУ там не оказалось.

Россия успешно держит оборону против наступательных действий ВСУ, в том числе штурмов. Так, ВС РФ ликвидировали пять быстроходных лодок и катеров украинской армии при попытке переброски с правого берега Днепра на острова, передает RT. В сентябре выяснилось, что командование ВСУ специально бросает своих бойцов на штурм минных полей без прикрытия, сообщает телеканал 360.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.