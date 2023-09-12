Летчик-герой Юсупов похвалил экипаж «Уральских авиалиний» за посадку в Сибири

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Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург, юсупов дамир
Четыре года назад Дамир Юсупов сам был вынужден посадить самолет в поле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Летчик «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов гордится экипажем, который сумел благополучно посадить самолет в поле под Новосибирском. Своими эмоциями пилот поделился на своей странице в соцсети.

«Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Я горжусь вами, экипаж!» — написал Юсупов.

Летчик признался, что и сам пережил в прошлом «нечто подобное». Именно поэтому новость о ЧП под Новосибирском его очень взволновала.

В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» под управлением Дамира Юсупова совершил аварийную посадку в Подмосковье — на кукурузном поле. Причиной стало то, что в оба двигатели лайнера попали птицы. Во время той посадки тоже никто не пострадал. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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Летчик «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов гордится экипажем, который сумел благополучно посадить самолет в поле под Новосибирском. Своими эмоциями пилот поделился на своей странице в соцсети. «Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Я горжусь вами, экипаж!» — написал Юсупов. Летчик признался, что и сам пережил в прошлом «нечто подобное». Именно поэтому новость о ЧП под Новосибирском его очень взволновала. В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» под управлением Дамира Юсупова совершил аварийную посадку в Подмосковье — на кукурузном поле. Причиной стало то, что в оба двигатели лайнера попали птицы. Во время той посадки тоже никто не пострадал. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову было присвоено звание Героя Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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