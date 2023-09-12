Летчик-герой Юсупов похвалил экипаж «Уральских авиалиний» за посадку в Сибири

12 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Четыре года назад Дамир Юсупов сам был вынужден посадить самолет в поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Летчик «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов гордится экипажем, который сумел благополучно посадить самолет в поле под Новосибирском. Своими эмоциями пилот поделился на своей странице в соцсети. «Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Я горжусь вами, экипаж!» — написал Юсупов. Летчик признался, что и сам пережил в прошлом «нечто подобное». Именно поэтому новость о ЧП под Новосибирском его очень взволновала. В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» под управлением Дамира Юсупова совершил аварийную посадку в Подмосковье — на кукурузном поле. Причиной стало то, что в оба двигатели лайнера попали птицы. Во время той посадки тоже никто не пострадал. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Летчик «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов гордится экипажем, который сумел благополучно посадить самолет в поле под Новосибирском. Своими эмоциями пилот поделился на своей странице в соцсети. «Хочу поделиться эмоциями. Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Я горжусь вами, экипаж!» — написал Юсупов. Летчик признался, что и сам пережил в прошлом «нечто подобное». Именно поэтому новость о ЧП под Новосибирском его очень взволновала. В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» под управлением Дамира Юсупова совершил аварийную посадку в Подмосковье — на кукурузном поле. Причиной стало то, что в оба двигатели лайнера попали птицы. Во время той посадки тоже никто не пострадал. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову было присвоено звание Героя Российской Федерации.