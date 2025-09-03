Свердловчанин дважды попал под машину и умер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекторы выясняют все обстоятельства смертельной аварии
Инспекторы выясняют все обстоятельства смертельной аварии Фото:

В Первоуральске вечером 3 сентября пешеход дважды попал под колеса авто и умер. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла около 20:15 на улице Трактовая, в районе дома 35/А.

«Предварительно, 59-летний мужчина, управляя автомашиной „Газ 3110“, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в непосредственной близости нерегулируемого пешеходного перехода. Вследствие чего пострадавшего отбросило на встречную полосу движения транспортных средств, где на него допустила наезд 45-летняя женщина под управлением автомобиля Nissan Cube», — рассказали в telegram-канале ведомства.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков. Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Водитель автомобиля «Газ» имеет водительский стаж 36 лет и ранее единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем Nissan находилась женщина с 23-летним стажем вождения, зарегистрированными тремя нарушениями. По результатам освидетельствования сотрудники ДПС установили, что оба водителя находились в трезвом состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске вечером 3 сентября пешеход дважды попал под колеса авто и умер. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла около 20:15 на улице Трактовая, в районе дома 35/А. «Предварительно, 59-летний мужчина, управляя автомашиной „Газ 3110“, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в непосредственной близости нерегулируемого пешеходного перехода. Вследствие чего пострадавшего отбросило на встречную полосу движения транспортных средств, где на него допустила наезд 45-летняя женщина под управлением автомобиля Nissan Cube», — рассказали в telegram-канале ведомства. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков. Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Водитель автомобиля «Газ» имеет водительский стаж 36 лет и ранее единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем Nissan находилась женщина с 23-летним стажем вождения, зарегистрированными тремя нарушениями. По результатам освидетельствования сотрудники ДПС установили, что оба водителя находились в трезвом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...