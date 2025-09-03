Свердловчанин дважды попал под машину и умер

В Первоуральске вечером 3 сентября пешеход дважды попал под колеса авто и умер. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла около 20:15 на улице Трактовая, в районе дома 35/А.
«Предварительно, 59-летний мужчина, управляя автомашиной „Газ 3110“, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в непосредственной близости нерегулируемого пешеходного перехода. Вследствие чего пострадавшего отбросило на встречную полосу движения транспортных средств, где на него допустила наезд 45-летняя женщина под управлением автомобиля Nissan Cube», — рассказали в telegram-канале ведомства.
От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков. Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.
Водитель автомобиля «Газ» имеет водительский стаж 36 лет и ранее единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем Nissan находилась женщина с 23-летним стажем вождения, зарегистрированными тремя нарушениями. По результатам освидетельствования сотрудники ДПС установили, что оба водителя находились в трезвом состоянии.
