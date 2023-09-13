Валдис Пельш вернется в Екатеринбург с новым КВН

В Екатеринбурге вновь ожидается наплыв юмористов — 24 сентября в городе пройдет Кубок Губернатора Свердловской области по КВН, где в качестве ведущего будет Валдис Пельш. Кроме этого, приглашенным гостем станет команда «Раисы», которые уже бывали в столице Урала в 2022 году.
«Это событие обещает стать незабываемым, ведь гостями кубка будут Чемпионы Высшей лиги МС КВН, победители «Встречи выпускников КВН» — команда КВН «Раисы», — рассказали организаторы в telegram-канале. Также руководить вечером будет Валдис Пельш, который расположить публику с помощью своего обаяния и профессионализма.
В Свердловской области регулярно проходят «Встречи выпускников КВН». В 2022 году между собой соревновались три команды: «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Последние два года ведущим вместо бессменного Александра Маслякова был Валдис Пельш.
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