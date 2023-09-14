Минфин высказался о массовой конфискации активов РФ

Минфин: страны Запада не будут массово забирать российские активы

14 сентября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

После начала СВО страны Запада стали вводить против РФ санкции, в том числе замораживая активы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада, скорее всего, не будут массово конфисковывать иностранные активы россиян. Таким мнением поделился директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев во время обсуждения темы «Конфискация российских активов: пределы обострения». «Объем иностранных активов, который есть в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», — заявил Дмитрий Тимофеев, передает ТАСС. При этом он отметил, что его слова не являются точным прогнозом. Тимофеев также сообщил, что Россия играет существенную роль на международном рынке. Поэтому страны Запада не пойдут на более жесткий сценарий ограничений для Москвы. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции, замораживая активы. Бизнесмен Владимир Потанин отмечал, что РФ была готова к этому с 1917 года. 8 сентября Эстония первой в Евросоюзе сообщила, что планирует узаконить конфискацию активов России, передает RT.

Страны Запада, скорее всего, не будут массово конфисковывать иностранные активы россиян. Таким мнением поделился директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев во время обсуждения темы «Конфискация российских активов: пределы обострения». «Объем иностранных активов, который есть в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», — заявил Дмитрий Тимофеев, передает ТАСС. При этом он отметил, что его слова не являются точным прогнозом. Тимофеев также сообщил, что Россия играет существенную роль на международном рынке. Поэтому страны Запада не пойдут на более жесткий сценарий ограничений для Москвы. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции, замораживая активы. Бизнесмен Владимир Потанин отмечал, что РФ была готова к этому с 1917 года. 8 сентября Эстония первой в Евросоюзе сообщила, что планирует узаконить конфискацию активов России, передает RT.