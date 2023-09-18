В челябинской больнице ввели карантин по ОРВИ

В больнице заявили, что причина карантина — вирусное респираторное заболевание Фото: Илья Московец © URA.RU

В городской клинической больнице №8 Челябинска ввели карантин в терапевтическом отделении из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В связи с сезонностью и распространением ОРВИ одна из палат терапевтического отделения городской клинической больницы №8 закрыта на карантин. Другие отделения медучреждения продолжают работать в штатном режиме. Что касается пропуска родственников к тяжелобольным и лежачим пациентам, данный вопрос решается заведующим отделением в индивидуальном порядке», — сообщила пресс-секретарь больницы Алена Климова.

Все остальные мероприятия проводятся в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.07.2023 «О мероприятиях по профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в эпидсезон 2023—2024 годов». Ранее URA.RU сообщало о закрытии на карантин в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ всех школ города Снежинска.