Минобороны РФ: миротворцы остаются в Нагорном Карабахе после его капитуляции 20 сентября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что на базе миротворцев находятся 2261 мирных жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы продолжают выполнять свою работу в Нагорном Карабахе, несмотря на его капитуляцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее Азербайджан заявил о договоренности о полном прекращении боевых действий. «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Как отметили в российском Минобороны, миротворцы оказывают помощь мирным жителям Нагорного Карабаха — в их лагере находится 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Ведутся переговоры об обеспечении безопасности российского миротворческого контингента. В оборонном ведомстве отметили, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Она будет реализована совместно с командованием российского миротворческого контингента. Ранее Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Такое решение азербайджанское оборонное ведомство приняло при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Российские миротворцы продолжают выполнять свою работу в Нагорном Карабахе, несмотря на его капитуляцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее Азербайджан заявил о договоренности о полном прекращении боевых действий. «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Как отметили в российском Минобороны, миротворцы оказывают помощь мирным жителям Нагорного Карабаха — в их лагере находится 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Ведутся переговоры об обеспечении безопасности российского миротворческого контингента. В оборонном ведомстве отметили, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Она будет реализована совместно с командованием российского миротворческого контингента. Ранее Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Такое решение азербайджанское оборонное ведомство приняло при посредничестве командования российского миротворческого контингента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям