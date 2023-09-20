Минобороны РФ: миротворцы остаются в Нагорном Карабахе после его капитуляции

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В Минобороны РФ сообщили, что на базе миротворцев находятся 2261 мирных жителей Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять свою работу в Нагорном Карабахе, несмотря на его капитуляцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее Азербайджан заявил о договоренности о полном прекращении боевых действий.

«Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в российском Минобороны, миротворцы оказывают помощь мирным жителям Нагорного Карабаха — в их лагере находится 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Ведутся переговоры об обеспечении безопасности российского миротворческого контингента.

В оборонном ведомстве отметили, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Она будет реализована совместно с командованием российского миротворческого контингента.

Ранее Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Такое решение азербайджанское оборонное ведомство приняло при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

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Российские миротворцы продолжают выполнять свою работу в Нагорном Карабахе, несмотря на его капитуляцию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее Азербайджан заявил о договоренности о полном прекращении боевых действий. «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Как отметили в российском Минобороны, миротворцы оказывают помощь мирным жителям Нагорного Карабаха — в их лагере находится 2261 мирный житель, из них 1049 детей. Ведутся переговоры об обеспечении безопасности российского миротворческого контингента. В оборонном ведомстве отметили, что между Азербайджаном и Нагорным Карабахом достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Она будет реализована совместно с командованием российского миротворческого контингента. Ранее Минобороны Азербайджана официально объявило о приостановке «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Такое решение азербайджанское оборонное ведомство приняло при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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