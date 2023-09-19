Миротворцы РФ эвакуируют жителей из самых опасных районов Карабаха

Российские миротворцы стали эвакуировать гражданское население из районов Нагорного Карабаха, которые обстреливаются армией Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха. В течение дня в расположение РФ в Карабахе эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские миротворцы с 12 часов местного времени российские миротворцы фиксировали нарушения режима прекращения огня, который был установлен в 2020 году.
Ранее в Кремле сообщали, что действия миротворцев в Нагорном Карабахе регулирует Минобороны РФ. Российский контингент применит оружие только в случае необходимости, заверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию против Нагорного Карабаха. Спустя несколько часов протестующие в Армении вышли к зданию правительства страны, критикую действующую власть.
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