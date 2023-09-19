Миротворцы РФ эвакуируют жителей из самых опасных районов Карабаха 19 сентября 2023 в 21:24 Размер текста - 17 + Азербайджан стал обстреливать Нагорный Карабах днем 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы стали эвакуировать гражданское население из районов Нагорного Карабаха, которые обстреливаются армией Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха. В течение дня в расположение РФ в Карабахе эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские миротворцы с 12 часов местного времени российские миротворцы фиксировали нарушения режима прекращения огня, который был установлен в 2020 году. Ранее в Кремле сообщали, что действия миротворцев в Нагорном Карабахе регулирует Минобороны РФ. Российский контингент применит оружие только в случае необходимости, заверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию против Нагорного Карабаха. Спустя несколько часов протестующие в Армении вышли к зданию правительства страны, критикую действующую власть. Российские миротворцы стали эвакуировать гражданское население из районов Нагорного Карабаха, которые обстреливаются армией Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха. В течение дня в расположение РФ в Карабахе эвакуированы 469 человек, в том числе 185 детей», — передает Минобороны РФ. Отмечается, что российские миротворцы с 12 часов местного времени российские миротворцы фиксировали нарушения режима прекращения огня, который был установлен в 2020 году. Ранее в Кремле сообщали, что действия миротворцев в Нагорном Карабахе регулирует Минобороны РФ. Российский контингент применит оружие только в случае необходимости, заверял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию против Нагорного Карабаха. Спустя несколько часов протестующие в Армении вышли к зданию правительства страны, критикую действующую власть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям