В Перми состоится медико-педагогический форум

24 сентября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Пермяков приглашают 29 сентября на медико-педагогический форум Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 29 сентября состоится медико-педагогический форум. Организаторы пригласили на него врачей, педагогов и родителей. Информация об этом опубликована в пресс-релизе организаторов мероприятия. «Форум пройдет в Перми на четырех площадках: в ПГМУ имени академика Вагнера на улице Петропавловской, 26, в Пермском государственном институте культуры и искусств на улице Газеты „Звезда“, 18, в библиотеке имени Горького на улице Ленина, 70, а также в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Приглашаются медики, педагоги и родители школьников», — говорится в пресс-релизе. По мнению организаторов, необходимость форума назрела давно. Результаты научных исследований показывают, что только 10% выпускников школ здоровы, а 40% имеют различные хронические заболевания. В школах Пермского края не хватает медработников, отмечается дефицит площадок для обмена мнениями по проблемам здоровья детей. Организаторы подчеркнули, что обсудить проблемы здоровья школьников смогут около 8 тысяч участников в очном и дистанционном форматах. Ранее горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители могут приехать на прием к специалистам в другие города, например, в Лысьву и Пермь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 29 сентября состоится медико-педагогический форум. Организаторы пригласили на него врачей, педагогов и родителей. Информация об этом опубликована в пресс-релизе организаторов мероприятия. «Форум пройдет в Перми на четырех площадках: в ПГМУ имени академика Вагнера на улице Петропавловской, 26, в Пермском государственном институте культуры и искусств на улице Газеты „Звезда“, 18, в библиотеке имени Горького на улице Ленина, 70, а также в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Приглашаются медики, педагоги и родители школьников», — говорится в пресс-релизе. По мнению организаторов, необходимость форума назрела давно. Результаты научных исследований показывают, что только 10% выпускников школ здоровы, а 40% имеют различные хронические заболевания. В школах Пермского края не хватает медработников, отмечается дефицит площадок для обмена мнениями по проблемам здоровья детей. Организаторы подчеркнули, что обсудить проблемы здоровья школьников смогут около 8 тысяч участников в очном и дистанционном форматах. Ранее горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители могут приехать на прием к специалистам в другие города, например, в Лысьву и Пермь.