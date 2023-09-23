23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Перми состоится медико-педагогический форум

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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, флаг перми, флаги
Пермяков приглашают 29 сентября на медико-педагогический форум Фото:

В Перми 29 сентября состоится медико-педагогический форум. Организаторы пригласили на него врачей, педагогов и родителей. Информация об этом опубликована в пресс-релизе организаторов мероприятия.

«Форум пройдет в Перми на четырех площадках: в ПГМУ имени академика Вагнера на улице Петропавловской, 26, в Пермском государственном институте культуры и искусств на улице Газеты „Звезда“, 18, в библиотеке имени Горького на улице Ленина, 70, а также в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Приглашаются медики, педагоги и родители школьников», — говорится в пресс-релизе.

По мнению организаторов, необходимость форума назрела давно. Результаты научных исследований показывают, что только 10% выпускников школ здоровы, а 40% имеют различные хронические заболевания. В школах Пермского края не хватает медработников, отмечается дефицит площадок для обмена мнениями по проблемам здоровья детей. Организаторы подчеркнули, что обсудить проблемы здоровья школьников смогут около 8 тысяч участников в очном и дистанционном форматах.

Ранее горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители могут приехать на прием к специалистам в другие города, например, в Лысьву и Пермь.

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В Перми 29 сентября состоится медико-педагогический форум. Организаторы пригласили на него врачей, педагогов и родителей. Информация об этом опубликована в пресс-релизе организаторов мероприятия. «Форум пройдет в Перми на четырех площадках: в ПГМУ имени академика Вагнера на улице Петропавловской, 26, в Пермском государственном институте культуры и искусств на улице Газеты „Звезда“, 18, в библиотеке имени Горького на улице Ленина, 70, а также в отеле Holiday Perm на бульваре Гагарина, 65а. Приглашаются медики, педагоги и родители школьников», — говорится в пресс-релизе. По мнению организаторов, необходимость форума назрела давно. Результаты научных исследований показывают, что только 10% выпускников школ здоровы, а 40% имеют различные хронические заболевания. В школах Пермского края не хватает медработников, отмечается дефицит площадок для обмена мнениями по проблемам здоровья детей. Организаторы подчеркнули, что обсудить проблемы здоровья школьников смогут около 8 тысяч участников в очном и дистанционном форматах. Ранее горожане из Чусового пожаловались властям Пермского края на дефицит врачей узких специальностей. Представители краевого Минздрава сообщили в ответе, что жители могут приехать на прием к специалистам в другие города, например, в Лысьву и Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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