23 сентября 2023

В Нижнем Тагиле два ребенка на мопеде попали в ДТП с микроавтобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
В результате аварии с травмами в детскую больницу доставлены 15-летний водитель и его пассажир Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской два 15-летних подростка на мопеде устроили ДТП с 57-летним водителем микроавтобуса Ford Tourneo. За рулем мопеда находился ребенок, не имеющий прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным 15-летний водитель мопеда, без права управления транспортным средством, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Tourneo под управлением 57-летнего мужчины, заканчивающего поворот налево с улицы Заводской на Красногвардейскую», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП с травмами в городскую детскую больницу доставлены 15-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия. На данный момент проводится административное расследование, по результатам которого будет установлена окончательная причина ДТП. Материалы по данному факту направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности.

Фото:

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В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской два 15-летних подростка на мопеде устроили ДТП с 57-летним водителем микроавтобуса Ford Tourneo. За рулем мопеда находился ребенок, не имеющий прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным 15-летний водитель мопеда, без права управления транспортным средством, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Tourneo под управлением 57-летнего мужчины, заканчивающего поворот налево с улицы Заводской на Красногвардейскую», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП с травмами в городскую детскую больницу доставлены 15-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир. На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия. На данный момент проводится административное расследование, по результатам которого будет установлена окончательная причина ДТП. Материалы по данному факту направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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