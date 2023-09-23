В результате аварии с травмами в детскую больницу доставлены 15-летний водитель и его пассажир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской два 15-летних подростка на мопеде устроили ДТП с 57-летним водителем микроавтобуса Ford Tourneo. За рулем мопеда находился ребенок, не имеющий прав. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным 15-летний водитель мопеда, без права управления транспортным средством, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Tourneo под управлением 57-летнего мужчины, заканчивающего поворот налево с улицы Заводской на Красногвардейскую», — сказано в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». В результате ДТП с травмами в городскую детскую больницу доставлены 15-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия. На данный момент проводится административное расследование, по результатам которого будет установлена окончательная причина ДТП. Материалы по данному факту направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности.