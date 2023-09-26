В гостинице «Исеть» предложили открыть площадку по типу Ельцин Центра

В отреставрированной гостинице «Исеть» может появиться общественное пространство по типу того, что есть в Ельцин Центре. Это даст возможность жителям и гостям Екатеринбурга ближе знакомиться с памятником конструктивизма. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» (ДДА) Александр Оводов.
«Мы как компания, которая с уважением относится к историческому наследию Урала, безусловно, хотим, чтобы будущий арендатор площадей или оператор отельного комплекса смог обеспечивать прозрачную безбарьерную среду для знакомства жителей и гостей Екатеринбурга с одним из крупнейших памятников конструктивизма в России», — заявил Оводов. При этом гостиница сохранит полноценный и отреставрированный номерной фонд, в котором смогут останавливаться люди.
Ранее стало известно, что гостиница будет полностью готова к 2028 году. В здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. В настоящий момент компания находится в диалоге с креативными городскими сообществами, которые поддерживают бренд знаменитой гостиницы.
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