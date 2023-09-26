В гостинице «Исеть» предложили открыть площадку по типу Ельцин Центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, гостиница исеть, конструктивизм, здание, трамвай
Гостиницу отремонтируют к 2028 году Фото:

В отреставрированной гостинице «Исеть» может появиться общественное пространство по типу того, что есть в Ельцин Центре. Это даст возможность жителям и гостям Екатеринбурга ближе знакомиться с памятником конструктивизма. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» (ДДА) Александр Оводов.

«Мы как компания, которая с уважением относится к историческому наследию Урала, безусловно, хотим, чтобы будущий арендатор площадей или оператор отельного комплекса смог обеспечивать прозрачную безбарьерную среду для знакомства жителей и гостей Екатеринбурга с одним из крупнейших памятников конструктивизма в России», — заявил Оводов. При этом гостиница сохранит полноценный и отреставрированный номерной фонд, в котором смогут останавливаться люди.

Ранее стало известно, что гостиница будет полностью готова к 2028 году. В здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. В настоящий момент компания находится в диалоге с креативными городскими сообществами, которые поддерживают бренд знаменитой гостиницы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отреставрированной гостинице «Исеть» может появиться общественное пространство по типу того, что есть в Ельцин Центре. Это даст возможность жителям и гостям Екатеринбурга ближе знакомиться с памятником конструктивизма. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» (ДДА) Александр Оводов. «Мы как компания, которая с уважением относится к историческому наследию Урала, безусловно, хотим, чтобы будущий арендатор площадей или оператор отельного комплекса смог обеспечивать прозрачную безбарьерную среду для знакомства жителей и гостей Екатеринбурга с одним из крупнейших памятников конструктивизма в России», — заявил Оводов. При этом гостиница сохранит полноценный и отреставрированный номерной фонд, в котором смогут останавливаться люди. Ранее стало известно, что гостиница будет полностью готова к 2028 году. В здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. В настоящий момент компания находится в диалоге с креативными городскими сообществами, которые поддерживают бренд знаменитой гостиницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...