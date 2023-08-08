В Екатеринбурге назвали дату окончания реконструкции гостиницы «Исеть»

В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» откроют в 2028 году

09 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Обновленную гостиницу горожанам представят через пять лет Фото: Московец Илья © URA.RU Реконструированная гостиница «Исеть» в Екатеринбурге будет полностью готова к 2028 году. В здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» (ДДА) Александр Оводов. «Проектно-подготовительные работы начнутся в 2024 и продлятся до 2026 года. Сам процесс реконструкции, согласно предварительной дорожной карте, займет два года — с 2026 по 2028 года. В начале 2028 запланировано открытие объекта», — пояснил Оводов. Сейчас проводится юридическая работа по переводу объекта на баланс совместного с областными властями предприятия, которое создается для реконструкции и последующего управления гостиницей. Так как «Исеть» является памятником федерального уровня, а значит должно сохранится главное назначение объекта, в ней оставят 97 номеров. «Чем они будут отличаться от номеров в обычных отелях и как будут наполнены общественные пространства — это вопрос проекта, который еще только предстоит разработать и защитить», — утверждает представитель ДДА. В настоящий момент компания находится в диалоге с креативными городскими сообществами, которые поддерживают бренд знаменитой гостиницы. «Есть понимание, что в здании должны быть культурные пространства, помимо отельной инфраструктуры», — уверен Оводов. Ранее стало известно, что правительство РФ согласовало со свердловским властям передачу гостиницы «Исеть» в частные руки — для дальнейшей реконструкции объекта, способного стать точкой притяжения туристов со всей страны. Объектом интересовался холдинг «Деловой дом на Архиерейской», которая и занимается ремонтом гостиницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реконструированная гостиница «Исеть» в Екатеринбурге будет полностью готова к 2028 году. В здании останутся 97 гостиничных номеров, а также появятся культурные пространства. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» (ДДА) Александр Оводов. «Проектно-подготовительные работы начнутся в 2024 и продлятся до 2026 года. Сам процесс реконструкции, согласно предварительной дорожной карте, займет два года — с 2026 по 2028 года. В начале 2028 запланировано открытие объекта», — пояснил Оводов. Сейчас проводится юридическая работа по переводу объекта на баланс совместного с областными властями предприятия, которое создается для реконструкции и последующего управления гостиницей. Так как «Исеть» является памятником федерального уровня, а значит должно сохранится главное назначение объекта, в ней оставят 97 номеров. «Чем они будут отличаться от номеров в обычных отелях и как будут наполнены общественные пространства — это вопрос проекта, который еще только предстоит разработать и защитить», — утверждает представитель ДДА. В настоящий момент компания находится в диалоге с креативными городскими сообществами, которые поддерживают бренд знаменитой гостиницы. «Есть понимание, что в здании должны быть культурные пространства, помимо отельной инфраструктуры», — уверен Оводов. Ранее стало известно, что правительство РФ согласовало со свердловским властям передачу гостиницы «Исеть» в частные руки — для дальнейшей реконструкции объекта, способного стать точкой притяжения туристов со всей страны. Объектом интересовался холдинг «Деловой дом на Архиерейской», которая и занимается ремонтом гостиницы.