В центре Перми неизвестные украли дерево

В Перми в ночь с 16 на 17 сентября на углу улиц Ленина и Плеханова неизвестные совершили кражу туи из декоративной кадки. Пермские власти обратились с заявлением в полицию.
«По данному происшествию подано заявление в полицию, так как такое действие классифицируется как уголовное преступление. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понес убыток», — сообщило МКУ «Городское зеленое строительство» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Власти выражают сожаление в связи с данным происшествием. Они поясняют, что дерево, вырванное из грунта с повреждением корней, рискует не прижиться на новом месте. Кадки с туями в центре Перми были установлены в рамках программы мобильного озеленения. На зиму деревья планируют перевезти в муниципальный питомник растений.
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