В центре Перми неизвестные украли дерево

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300-лет городу. Пермь, озеленение города, октябрьская площадь, благоустройство города, деревья в горшках
Деревья были высажены в центре Перми в рамках программы мобильного озеленения Фото:

В Перми в ночь с 16 на 17 сентября на углу улиц Ленина и Плеханова неизвестные совершили кражу туи из декоративной кадки. Пермские власти обратились с заявлением в полицию.

«По данному происшествию подано заявление в полицию, так как такое действие классифицируется как уголовное преступление. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понес убыток», — сообщило МКУ «Городское зеленое строительство» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Власти выражают сожаление в связи с данным происшествием. Они поясняют, что дерево, вырванное из грунта с повреждением корней, рискует не прижиться на новом месте. Кадки с туями в центре Перми были установлены в рамках программы мобильного озеленения. На зиму деревья планируют перевезти в муниципальный питомник растений.

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В Перми в ночь с 16 на 17 сентября на углу улиц Ленина и Плеханова неизвестные совершили кражу туи из декоративной кадки. Пермские власти обратились с заявлением в полицию. «По данному происшествию подано заявление в полицию, так как такое действие классифицируется как уголовное преступление. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понес убыток», — сообщило МКУ «Городское зеленое строительство» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают сожаление в связи с данным происшествием. Они поясняют, что дерево, вырванное из грунта с повреждением корней, рискует не прижиться на новом месте. Кадки с туями в центре Перми были установлены в рамках программы мобильного озеленения. На зиму деревья планируют перевезти в муниципальный питомник растений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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