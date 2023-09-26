В центре Перми неизвестные украли дерево

26 сентября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Деревья были высажены в центре Перми в рамках программы мобильного озеленения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в ночь с 16 на 17 сентября на углу улиц Ленина и Плеханова неизвестные совершили кражу туи из декоративной кадки. Пермские власти обратились с заявлением в полицию. «По данному происшествию подано заявление в полицию, так как такое действие классифицируется как уголовное преступление. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понес убыток», — сообщило МКУ «Городское зеленое строительство» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают сожаление в связи с данным происшествием. Они поясняют, что дерево, вырванное из грунта с повреждением корней, рискует не прижиться на новом месте. Кадки с туями в центре Перми были установлены в рамках программы мобильного озеленения. На зиму деревья планируют перевезти в муниципальный питомник растений.

В Перми в ночь с 16 на 17 сентября на углу улиц Ленина и Плеханова неизвестные совершили кражу туи из декоративной кадки. Пермские власти обратились с заявлением в полицию. «По данному происшествию подано заявление в полицию, так как такое действие классифицируется как уголовное преступление. Посадка туи была произведена на бюджетные средства, следовательно, Пермский городской округ понес убыток», — сообщило МКУ «Городское зеленое строительство» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Власти выражают сожаление в связи с данным происшествием. Они поясняют, что дерево, вырванное из грунта с повреждением корней, рискует не прижиться на новом месте. Кадки с туями в центре Перми были установлены в рамках программы мобильного озеленения. На зиму деревья планируют перевезти в муниципальный питомник растений.