В Челябинске выросли цены на коттеджи

В Челябинске с 13 июля 2023 года по 21 сентября цены на коттеджи выросли на 34%. О том, что собственники частных домов в среднем начали повышать стоимость частных домов до пяти миллионов рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске 13 июля 2023 года стоимость частных домов составляла три миллиона 953 тысячи рублей за объект. 21 сентября цены на коттеджи в городе в среднем выросли на 34% до пяти миллионов 636 тысяч за объект», — следует из данных сервиса Restate.
На данный момент минимальная стоимость частных домов в городе составляет 400 тысяч рублей за объект, максимальная — 22 миллиона рублей. При этом в сентябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года коттеджи в среднем стали стоить на миллион дешевле. 10 октября 2022 года их стоимость в городе составляла шесть миллионов 630 тысяч рублей.
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