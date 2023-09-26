26 сентября 2023

В Челябинске выросли цены на коттеджи

В Челябинске стоимость коттеджей выросла на 34%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость коттеджей в Челябинске выросла до 5 млн 636 тысяч за объект Фото:

В Челябинске с 13 июля 2023 года по 21 сентября цены на коттеджи выросли на 34%. О том, что собственники частных домов в среднем начали повышать стоимость частных домов до пяти миллионов рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске 13 июля 2023 года стоимость частных домов составляла три миллиона 953 тысячи рублей за объект. 21 сентября цены на коттеджи в городе в среднем выросли на 34% до пяти миллионов 636 тысяч за объект», — следует из данных сервиса Restate.

На данный момент минимальная стоимость частных домов в городе составляет 400 тысяч рублей за объект, максимальная — 22 миллиона рублей. При этом в сентябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года коттеджи в среднем стали стоить на миллион дешевле. 10 октября 2022 года их стоимость в городе составляла шесть миллионов 630 тысяч рублей.

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В Челябинске с 13 июля 2023 года по 21 сентября цены на коттеджи выросли на 34%. О том, что собственники частных домов в среднем начали повышать стоимость частных домов до пяти миллионов рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске 13 июля 2023 года стоимость частных домов составляла три миллиона 953 тысячи рублей за объект. 21 сентября цены на коттеджи в городе в среднем выросли на 34% до пяти миллионов 636 тысяч за объект», — следует из данных сервиса Restate. На данный момент минимальная стоимость частных домов в городе составляет 400 тысяч рублей за объект, максимальная — 22 миллиона рублей. При этом в сентябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года коттеджи в среднем стали стоить на миллион дешевле. 10 октября 2022 года их стоимость в городе составляла шесть миллионов 630 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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