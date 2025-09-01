В Челябинск летит федеральный министр

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов с рабочей поездкой завтра посетит Челябинск. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. 

«Завтра, 2 сентября, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов с рабочей поездкой посетит Челябинск», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале. Подробный маршрут визита Кравцова не уточняется. 

Кравцов ранее обратился к учителям Челябинской области на августовском педагогическом совете в формате видеоприветствия. Министр акцентировал внимание на необходимости повышения престижа педагогических профессий и отметил, что в стране продолжается работа над новой системой оплаты труда педагогов. 

