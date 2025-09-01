Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова назвала Екатеринбург «столицей спорта». Оценка прозвучала по итогам посещения отстроенного Русской медной компанией квартала Архангела Михаила.
«Целый квартал, построенный для спортивной жизни города. Бесплатная в течение четырех часов парковка для приехавших позаниматься. Открытый и закрытый корты для лаун-тенниса, раздевалки, сауна. Наверное, самый большой спортивный зал не только Свердловской области, но и во всей России. А на заглубленном этаже — самый большой тир в Европе. Комплекс проектировался и строился три года», — рассказала Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область.
Здесь же, как рассказала депутат, представлена единственная в мире коллекция победителей в ралли «Париж-Дакар». Родители могут приехать сюда, погулять, потрогать руками автомобили и мотоциклы, ощутив ауру победы.
«Огромное спасибо РМК за то, что сделали Свердловскую область — столицей спорта! Я поражена», — заключила Лантратова.
Академия спорта РМК в спортивном квартале Архангела Михаила — один из крупнейших многофункциональных центров страны. Одновременно в комплексе смогут заниматься более 450 человек, позволяя резко расширить возможности для массовых и профессиональных тренировок в Екатеринбурге.
Первый этаж комплекса предназначен для занятий фитнесом, силовыми тренировками, единоборствами, пилатесом и циклическими видами спорта. Здесь установлено инновационное оборудование ведущих мировых брендов. В основе работы тренажеров лежит искусственный интеллект, направленный на повышение эффективности и безопасности тренировочного процесса.
Стрелковая галерея позволяет тренироваться как опытным спортсменам, так и дети с 12 лет по программе AirSoft. Тир рассчитан на проведение региональных и всероссийских соревнований по практической стрельбе. Общая площадь тренажерного зала и кроссфит-зоны составит 1648 квадратных метров; зона единоборств — 1065 квадратных метров; залы для групповых занятий займут 264 квадратных метра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.