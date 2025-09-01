В челябинском селе в первый класс пошел только один ученик. Видео

В челябинском селе оказался лишь один первоклассник
В челябинском селе оказался лишь один первоклассник

В селе Малое Шумаково Челябинской области в первый класс оказался зачислен лишь один мальчик. Как сообщила URA.RU независимая журналистка Надежда Залевская, среди жителей села ребенка не оказалось сверстников.

«Из-за того, что село малонаселенное, Ваня оказался единственным семилетним ребенком. Всего в школе учится 18 учеников», — уточнила URA.RU Залевская.

В видеосюжете журналистка показала, как прошла линейка для единственного первоклассника населенного пункта. Мальчик рассказал, что готовился к школе. В первый класс Иван пошел умея читать и писать. 

