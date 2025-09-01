Суд в Челябинске назначил дату апелляции по национализации ЮГК

Челябинский областной суд рассмотрит жалобу по делу о национализации ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) 17 сентября. Информация об этом появилась в базе данных суда.
«Дата: 17.09.2025, время: 09:30, зал: 314», — указано в карточке дела. Судьей, который рассмотрит жалобу, назначена Ирина Селиванова.
У представителей ЮГК будет возможность вернуть активы под контроль прежних владельцев. Им необходимо убедить суд, что бизнес был построен на законных основаниях.
Переход ЮГК в собственность государства инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного общества, основатель компании Константин Струков использовал свое политическое влияние для развития бизнеса. Иными словами, все активы фирмы получены незаконным путем.
Советский суд 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, холдинг перешел в собственность государства. Буквально через несколько дней в ЕГРЮЛ сменился владелец активов. А через пару недель надзорное ведомство вновь вышло с иском, но уже к основателю холдинга – Струкову. Сумма иска составила более 3,9 млрд рублей. В такую сумму оценили ущерб, который компании бизнесмена нанесли окружающей природе. В качестве соответчиков по иску проходят глава СКР по региону Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В прокуратуре считают, что они не уследили за деятельность. Струкова.
При этом, как сообщил URA.RU адвокат Колбасина, во время собеседования по иску представитель истца не смог обосновать требования, предъявленные к соответчикам. Следующее заседание по рассмотрению иска назначено на 15 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!