Мэр Челябинска Алексей Лошкин опубликовал в своем telegram-канале оживленное школьное фото и ностальгический пост о первом дне в школе. Глава города рассказал о детских воспоминаниях и поздравил челябинских школьников с Днем знаний.
«С ностальгией вспомнил сегодня свой первый школьный звонок. Как волновался и не спал накануне, как собирал портфель и ждал встречи с первой учительницей, как крепко держал за руку маму и папу по дороге в школу. Все это остается в душе и памяти на всю жизнь. И пусть такие же теплые воспоминания живут в сердцах наших сегодняшних первоклашек», — написал Лошкин.
Ранее мэр Алексей Лошкин обратился с официальным поздравлением, пожелав школьникам и студентам значимых свершений, надежных друзей и интересных перспектив, а педагогам и родителям — терпения и мудрости. Отдельно Лошкин подчеркнул роль учителей в воспитании нового поколения и передаче не только знаний, но и ценностей.
