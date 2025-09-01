Мэр Челябинска Лошкин оживил свое школьное фото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Челябинска Лошкин показал, как выглядел в детстве
Глава Челябинска Лошкин показал, как выглядел в детстве Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин опубликовал в своем telegram-канале оживленное школьное фото и ностальгический пост о первом дне в школе. Глава города рассказал о детских воспоминаниях и поздравил челябинских школьников с Днем знаний.

«С ностальгией вспомнил сегодня свой первый школьный звонок. Как волновался и не спал накануне, как собирал портфель и ждал встречи с первой учительницей, как крепко держал за руку маму и папу по дороге в школу. Все это остается в душе и памяти на всю жизнь. И пусть такие же теплые воспоминания живут в сердцах наших сегодняшних первоклашек», — написал Лошкин.

Ранее мэр Алексей Лошкин обратился с официальным поздравлением, пожелав школьникам и студентам значимых свершений, надежных друзей и интересных перспектив, а педагогам и родителям — терпения и мудрости. Отдельно Лошкин подчеркнул роль учителей в воспитании нового поколения и передаче не только знаний, но и ценностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин опубликовал в своем telegram-канале оживленное школьное фото и ностальгический пост о первом дне в школе. Глава города рассказал о детских воспоминаниях и поздравил челябинских школьников с Днем знаний. «С ностальгией вспомнил сегодня свой первый школьный звонок. Как волновался и не спал накануне, как собирал портфель и ждал встречи с первой учительницей, как крепко держал за руку маму и папу по дороге в школу. Все это остается в душе и памяти на всю жизнь. И пусть такие же теплые воспоминания живут в сердцах наших сегодняшних первоклашек», — написал Лошкин. Ранее мэр Алексей Лошкин обратился с официальным поздравлением, пожелав школьникам и студентам значимых свершений, надежных друзей и интересных перспектив, а педагогам и родителям — терпения и мудрости. Отдельно Лошкин подчеркнул роль учителей в воспитании нового поколения и передаче не только знаний, но и ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...