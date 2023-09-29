Челябинка подала в суд на блогера Настю Ивлееву из-за мата

В исковом заявлении женщина потребовала взыскать в качестве морального ущерба 1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинской области подала в суд на блогера Настю Ивлееву за мат. Свой моральный ущерб и эстетический дискомфорт Елена М. оценила в 1 млн рублей.

«На Ивлееву подала в суд жительница Челябинской области. Она посмотрела ее ролики и потребовала взыскать с блогерши 1 миллион рублей. За мат, моральный ущерб и чисто эстетический дискомфорт», — сообщил telegram-канал «Mash».

Елена М. рассказала каналу, что просмотрела 84 видео Ивлеевой. Ее ужаснуло обилия жаргонизмов и мата, поэтому обратилась в суд. Она также настаивает на блокировке контента блогера на всех площадках, чтобы не развращали молодежь. Как уточнил «Mash», видеоролики Ивлеевой отправлены на экспертизу, по результатам которой станет ясно, получит ли блогер повестку в Челябинский суд.

URA.RU отправило запрос на комментарий по адресам электронной почты, указанных для связи с предприятиями Ивлеевой. В том числе ИП Узенюк А. В. и ООО «Ивлеева Продакшн». На момент публикации ответа не последовало.