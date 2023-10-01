Кадыров ответил тем, кто распространяет слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзанов Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, развеяв слухи о болезни. К тому же он сообщил, что переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, однако подробности диалога он не может раскрыть.
«[Те, кто заявляют о болезни Кадырова] хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. Я абсолютно здоров. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем
К тому же Кадыров сообщил, что на днях общался с Путиным. Однако детали встречи он не может раскрывать, о чем жалеет. По его словам, разговор получился долгим и душевным. «Я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — выразился Кадыров.
Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что Кадыров тяжело болен. По его словам, у главы Чечни почечная недостаточность. За день до этого заявления Кадыров выложил видео с утренней пробежки в опровержение всяким домыслам.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.