Кадыров ответил тем, кто распространяет слухи о его болезни

Кадыров сообщил, что он абсолютно здоров
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Рамзан Кадыров рассказал, что на днях общался с Владимиром Путиным Фото:

Глава Чечни Рамзанов Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, развеяв слухи о болезни. К тому же он сообщил, что переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, однако подробности диалога он не может раскрыть.

«[Те, кто заявляют о болезни Кадырова] хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. Я абсолютно здоров. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

К тому же Кадыров сообщил, что на днях общался с Путиным. Однако детали встречи он не может раскрывать, о чем жалеет. По его словам, разговор получился долгим и душевным. «Я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — выразился Кадыров.

Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что Кадыров тяжело болен. По его словам, у главы Чечни почечная недостаточность. За день до этого заявления Кадыров выложил видео с утренней пробежки в опровержение всяким домыслам.

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Глава Чечни Рамзанов Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, развеяв слухи о болезни. К тому же он сообщил, что переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, однако подробности диалога он не может раскрыть. «[Те, кто заявляют о болезни Кадырова] хотят уничтожить наше государство, народы, религии. Бросают каждый раз новые идеи. Я абсолютно здоров. Они уже ролики показывают, как меня хоронят», — заявил Рамзан Кадыров, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. К тому же Кадыров сообщил, что на днях общался с Путиным. Однако детали встречи он не может раскрывать, о чем жалеет. По его словам, разговор получился долгим и душевным. «Я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — выразился Кадыров. Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что Кадыров тяжело болен. По его словам, у главы Чечни почечная недостаточность. За день до этого заявления Кадыров выложил видео с утренней пробежки в опровержение всяким домыслам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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