Нефтегазовые компании ХМАО заработали за 2023 год 1,5 трлн рублей

03 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Прибыль нефтегазовых компаний ХМАО составила почти 95% от общего результата всех организаций округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтегазовые компании, добывающие полезные ископаемые на территории ХМАО, за шесть месяцев 2023 года получили более 1,5 триллиона рублей прибыли. О финансовых результатах нефтяников агентству рассказали в Тюменьстате. «Прибыль организаций ХМАО, занимающихся добычей нефти и газа, за период с января по июль 2023 года составила 1547800,1 млн рублей. Убыток добывающих предприятий за этот период — 15747,3 млн рублей», — сообщил Тюменьстат. По данным статистики, финансовый результат нефтегазовых компаний ХМАО составил почти 95% от прибыли всех предприятий округа. В совокупности организациям всех отраслей удалось заработать за полгода чуть более 1,6 трлн рублей. Ранее URA.RU писало, что нефтегазодобывающие предприятия ХМАО по уровню доходов лидируют среди организаций других отраслей. За пять месяцев 2023 года они получили 886 миллиардов дохода.

Нефтегазовые компании, добывающие полезные ископаемые на территории ХМАО, за шесть месяцев 2023 года получили более 1,5 триллиона рублей прибыли. О финансовых результатах нефтяников агентству рассказали в Тюменьстате. «Прибыль организаций ХМАО, занимающихся добычей нефти и газа, за период с января по июль 2023 года составила 1547800,1 млн рублей. Убыток добывающих предприятий за этот период — 15747,3 млн рублей», — сообщил Тюменьстат. По данным статистики, финансовый результат нефтегазовых компаний ХМАО составил почти 95% от прибыли всех предприятий округа. В совокупности организациям всех отраслей удалось заработать за полгода чуть более 1,6 трлн рублей. Ранее URA.RU писало, что нефтегазодобывающие предприятия ХМАО по уровню доходов лидируют среди организаций других отраслей. За пять месяцев 2023 года они получили 886 миллиардов дохода.