01 августа 2023

Нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов рублей прибыли за пять месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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По финансовым результатам за первую половину 2023 года нефтяные компании лидируют среди предприятий ХМАО Фото:

За пять месяцев 2023 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов дохода. Данные о финансовых результатах предприятий нефтяной сферы разместил Тюменьстат.

«Прибыль организаций в сфере добычи нефти и природного газа за период с января по май 2023 года составляет 886012 млн рублей. Убыток компаний отрасли за этот период — 14237,2 млн рублей», — сообщил Тюменьстат.

По этим показателям нефтегазодобывающие предприятия округа лидируют среди организаций других отраслей. Например, компании, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых за те же пять месяцев заработали в 42 раза меньше — 21 млрд рублей, израсходовав 1,6 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыли самые убыточные компании. Больше всего убыточных организаций округа — в области операций с недвижимостью.

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За пять месяцев 2023 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов дохода. Данные о финансовых результатах предприятий нефтяной сферы разместил Тюменьстат. «Прибыль организаций в сфере добычи нефти и природного газа за период с января по май 2023 года составляет 886012 млн рублей. Убыток компаний отрасли за этот период — 14237,2 млн рублей», — сообщил Тюменьстат. По этим показателям нефтегазодобывающие предприятия округа лидируют среди организаций других отраслей. Например, компании, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых за те же пять месяцев заработали в 42 раза меньше — 21 млрд рублей, израсходовав 1,6 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыли самые убыточные компании. Больше всего убыточных организаций округа — в области операций с недвижимостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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