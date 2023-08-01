Нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов рублей прибыли за пять месяцев

За пять месяцев 2023 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов дохода. Данные о финансовых результатах предприятий нефтяной сферы разместил Тюменьстат.
«Прибыль организаций в сфере добычи нефти и природного газа за период с января по май 2023 года составляет 886012 млн рублей. Убыток компаний отрасли за этот период — 14237,2 млн рублей», — сообщил Тюменьстат.
По этим показателям нефтегазодобывающие предприятия округа лидируют среди организаций других отраслей. Например, компании, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых за те же пять месяцев заработали в 42 раза меньше — 21 млрд рублей, израсходовав 1,6 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО раскрыли самые убыточные компании. Больше всего убыточных организаций округа — в области операций с недвижимостью.
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