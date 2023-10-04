Жители Саткинского района одобрили изменение карты муниципалитета

С изменением статуса района исчезнут структуры внутрирайонного подчинения Фото: Кондрат Александров © URA.RU

На публичных слушаниях 4 октября жители Саткинского района Челябинской области поддержали ликвидацию администраций поселений внутри муниципалитета. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Глазков.

«Сегодня исторический день в жизни нашего муниципалитета. На публичных слушаниях большинством голосов было выражено согласие на преобразование Саткинского муниципального района в Саткинский муниципальный округ», — заявил Глазков.

Сейчас на территории Саткинского района самостоятельными являются пять городских и два сельских поселения. С вхождением в структуру округа они потеряют самостоятельность.

Идею преобразования районов в округа на аппаратном совещании с главами 13 сентября поддержал губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни. Помимо Саткинского, округами станут Нязепетровский и Пластовский районы.