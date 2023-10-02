Лавров ответил на желание Армении выйти из ОДКБ

МИД РФ: выход Армении из ОДКБ это суверенный выбор страны

02 октября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не хочет разрывать отношения с Арменией, но уход из ОДКБ — это ее выбор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможность ухода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является суверенным выбором самой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тем самым подчеркнув, что Россия не будет выступать против этого. «Заявления из Армении о возможном выходе из ОДКБ — суверенный выбор», — подчеркнул Сергей Лавров. Его слова транслирует телеканал «Россия 24». Министр добавил, что Москва надеется, что связь между странами останется. Ранее в МИД РФ отмечали, что в Ереване готовятся разорвать отношения с Россией ради стран Запада. В Армении также обсуждался вопрос запрета российских телеканалов, что является еще одним шагом против Москвы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно выступал против ОДКБ в контексте ситуации с Нагорным Карабахом. После завершения операции ситуация не изменилась, передает телеканал 360.

Возможность ухода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является суверенным выбором самой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, тем самым подчеркнув, что Россия не будет выступать против этого. «Заявления из Армении о возможном выходе из ОДКБ — суверенный выбор», — подчеркнул Сергей Лавров. Его слова транслирует телеканал «Россия 24». Министр добавил, что Москва надеется, что связь между странами останется. Ранее в МИД РФ отмечали, что в Ереване готовятся разорвать отношения с Россией ради стран Запада. В Армении также обсуждался вопрос запрета российских телеканалов, что является еще одним шагом против Москвы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно выступал против ОДКБ в контексте ситуации с Нагорным Карабахом. После завершения операции ситуация не изменилась, передает телеканал 360.