Челябинские предприятия могут получить займы под один процент

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Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., перезолов владимир
Депутат ЗСО Владимир Перезолов уверен, что новая программа будет способствовать росту производства Фото:

В Челябинской области стартовала программа льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей, сообщила пресс-служба заксобрания региона.

«В рамках программы предприятия смогут получить льготные займы на сумму от 5 до 30 млн рублей на срок до трех лет по ставке 1% годовых без софинансирования. Средства займа можно направить на приобретение промышленного оборудования, его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, а также на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции, — цитирует пресс-служба депутата заксобрания Владимира Перезолова.

Программа «Кооперация» была утверждена в конце сентября наблюдательным советом Государственного фонда развития промышленности Челябинской области. Она входит в систему мер поддержки промышленных предприятий, действующую в регионе.

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В Челябинской области стартовала программа льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей, сообщила пресс-служба заксобрания региона. «В рамках программы предприятия смогут получить льготные займы на сумму от 5 до 30 млн рублей на срок до трех лет по ставке 1% годовых без софинансирования. Средства займа можно направить на приобретение промышленного оборудования, его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, а также на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции, — цитирует пресс-служба депутата заксобрания Владимира Перезолова. Программа «Кооперация» была утверждена в конце сентября наблюдательным советом Государственного фонда развития промышленности Челябинской области. Она входит в систему мер поддержки промышленных предприятий, действующую в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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