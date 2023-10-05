Челябинские предприятия могут получить займы под один процент

Депутат ЗСО Владимир Перезолов уверен, что новая программа будет способствовать росту производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области стартовала программа льготного заемного финансирования «Кооперация». Средства смогут получить малые и средние предприятия, обеспечивающие своей продукцией других отечественных производителей, сообщила пресс-служба заксобрания региона.

«В рамках программы предприятия смогут получить льготные займы на сумму от 5 до 30 млн рублей на срок до трех лет по ставке 1% годовых без софинансирования. Средства займа можно направить на приобретение промышленного оборудования, его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства, а также на закупку расходных материалов, сырья и комплектующих для выпуска продукции, — цитирует пресс-служба депутата заксобрания Владимира Перезолова.

Программа «Кооперация» была утверждена в конце сентября наблюдательным советом Государственного фонда развития промышленности Челябинской области. Она входит в систему мер поддержки промышленных предприятий, действующую в регионе.