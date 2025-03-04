«Мечел» назначил нового гендиректора компании с выручкой 15 миллиардов

В холдинге «Мечел» Игоря Зюзина в Челябинске назначили нового гендиректора компании «Мечел-Материалы». Соответствующий пост занял Илья Малышев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промышленной группы. В прошлом году выручка компании составляла 15 миллиардов рублей.
«Горнодобывающая и металлургическая компания сообщает о назначении Ильи Малышева генеральным директором ООО „Мечел-Материалы“. На этой позиции он сменил Николая Пархомчука», — заявили URA.RU в офисе холдинга. Согласно данным СБИС, выручку в 15 миллиардов рублей компания получила в 2024 году. При этом расходов оказалось больше. В связи с этим чистый убыток составил всего 1,5 млрд рублей.
Руководитель «Мечела» Олег Коржов заметил, что Малышев хорошо знает компанию и понимает специфику и вызовы отрасли. Топ-менеджер выразил уверенность, что новый гендиректор обеспечит активное развитие и рост компании.
Компания «Мечел-Материалы» специализируется на производстве и продаже огнеупорной шамотной продукции, обожженной извести, известняка. Также предприятие перерабатывает металлургический шлак и производит из него минеральные добавки для бетонов и строительных смесей. Производственные мощности компании расположены в Челябинске, Белорецке и Ижевске.
Малышев прошел значительный карьерный путь в компании. Работу он начинал в 2004 году слесарем, занимал ряд руководящих должностей. До перехода на новую позицию трудился директором департамента технического развития ООО «Мечел-Материалы».
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