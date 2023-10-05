Superjob: жители ХМАО поддержали идею бесплатной раздачи продуктов пенсионерам

Большинство жителей Югры одобрили идею создания «социальных полок» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО выступили в поддержку идеи бесплатной раздачи продуктов с истекающим сроком годности пенсионерам. По данным аналитиков портала Superjob, семь из десяти опрошенных югорчан одобрили это предложение.

«74% жителей Югры — за „социальные полки“. 14% — против», — сообщают аналитики.

Основные доводы противников «социальных полок» следующие: «Нужно повышать пенсии, а не раздавать просрочку», «товары с истекающим сроком годности опасны для здоровья»; «нуждающимся ничего не останется». Также многие считают эти полки унижением человеческого достоинства.

По данным портала, женщины поддерживают введение соцполок немного активнее (77%), чем мужчины (71%). Молодежь одобряет это предложение больше, чем югорчане 35 лет и старше.

Ранее URA.RU писало о сургутянке, которая согласилась на фиктивный брак с мигрантом. Он пообещал снабжать ее продуктами.