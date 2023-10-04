Жительница Сургута согласилась выйти замуж за мигранта в обмен на еду

Сургутянка заключила фиктивный брак с мигрантом, который хотел получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что мигрант периодически снабжает сургутянку едой.
«Иностранец работает в продуктовом магазине и периодически снабжает сургутянку едой. Ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Ей грозит очередная судимость, а мигранту — выдворение из страны», — рассказал журналисту URA.RU инсайдер.
Сотрудники уголовного розыска УМВД по Сургуту установили, что брак был зарегистрирован в июне. «В июне 2023 года злоумышленница зарегистрировала брак с приезжим молодым человеком, получив за это продукты питания. Решается вопрос о выдворении иностранца за пределы РФ», — говорится в сообщении пресс-службы окружного ведомства. В отношении сургутянки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО заставила развестись жителя Советского и гражданку Азербайджана. Брак признан фиктивным.
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