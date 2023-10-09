Свердловчане снимут фильм о героях, который объединит россиян

Команда из Свердловской области снимет патриотический фильм Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проект «Тепло матери» от студии «Уралфильм» стал победителем конкурса от Президентского фонда культурных инициатив. Киностудия планирует снять фильм, в котором покажет «объединяющую силу почитания подвигов наших предков и гордости за сегодняшних воинов». Сумма гранта — 500 тысяч рублей, общие же затраты составят 1,2 млн рублей. Информация о победителях опубликована на сайте фонда.

«Ситуация специальной военной операции заострила значимость неразрывности межпоколенческих связей. Сегодня особенно важно акцентировать внимание на общности задач и целей людей разного возраста, на том общем наследовании подвигу наших великих предков. […] Рассчитываем, что наш фильм будет вневременным, вневозврастным, и потому интересным самой широкой зрительской аудитории», — говорится в описании проекта.

Авторы проекта планируют участвовать с фильмом в патриотических фестивалях, а также получили договоренности с несколькими телеканалами, где покажут картину. Планируется, что фильм посмотрят более 100 тысяч рублей.

Всего гранты от Президентского фонда получили 26 проектов из Уральского федерального округа. Как отмечал полпред в УрФО Владимир Якушев, для победителей это не только возможность получить деньги на реализацию проекта, но и стимул детально проработать проект.