Проекты из УрФО получат 47 миллионов из Президентского фонда

09 октября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

26 проектов из УрФО получили гранты от Президентского фонда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Порядка 47 миллионов рублей получат 26 проектов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из ХМАО и ЯНАО из Президентского фонда. Они стали победителями специального грантового конкурса, сообщает пресс-служба полпредства УрФО на официальном сайте. «В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнерских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении полпредства. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что участие в подобных конкурсах — это не просто возможность получить деньги на реализацию своей идеи. Это также стимул для детальной проработки проекта.

Порядка 47 миллионов рублей получат 26 проектов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из ХМАО и ЯНАО из Президентского фонда. Они стали победителями специального грантового конкурса, сообщает пресс-служба полпредства УрФО на официальном сайте. «В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнерских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении полпредства. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что участие в подобных конкурсах — это не просто возможность получить деньги на реализацию своей идеи. Это также стимул для детальной проработки проекта.