Проекты из УрФО получат 47 миллионов из Президентского фонда

Порядка 47 миллионов рублей получат 26 проектов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также из ХМАО и ЯНАО из Президентского фонда. Они стали победителями специального грантового конкурса, сообщает пресс-служба полпредства УрФО на официальном сайте.
«В число победителей вошли проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, партнерских связей с новыми регионами и другими городами России, гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, проекты о воинах, ополченках и людях труда, а также проекты в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении полпредства.
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что участие в подобных конкурсах — это не просто возможность получить деньги на реализацию своей идеи. Это также стимул для детальной проработки проекта.
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