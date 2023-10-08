Власти ХМАО дадут Нижневартовску 600 миллионов рублей в кредит для уплаты долга

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры согласовало выдачу казначейского кредита Нижневартовску. На сайте окружного правительства появилась информации о выделении муниципалитету 600 миллионов рублей для погашения долговых обязательств. Ранее муниципалитету из бюджета Югры уже было выделено 250 миллионов рублей на эти же цели.
«Предоставить бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для погашения долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций, возникших до 1 января 2023 года (далее — бюджетный кредит), муниципальному образованию городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в сумме 600 000 000,00 рублей», — указано в проекте распоряжения. Инициатором вынесения вопроса на заседание правительства выступил департамент финансов ХМАО.
Власти Нижневартовска получат эти деньги на три года. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом установлена в размере 0,1% годовых.
Мэрия Нижневартовска несколько раз предпринимала попытку получить заем в банках, для чего размещала аукционы на сайте госзакупок. Однако, судя по данным с сайта, ни одна финансовая организация на конкурс не заявилась.
Ранее URA.RU писало о выделении 250 миллионов рублей в качестве казначейского кредита Нижневартовску для погашения долгов. Округ принял это решение в августе 2023 года.
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