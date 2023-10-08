08 октября 2023

Власти ХМАО дадут Нижневартовску 600 миллионов рублей в кредит для уплаты долга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , зарплата, экономика, бюджет, прожиточный минимум, деньги, доход, экономика, кошелек пустой
Власти Югры одобрил Нижневартовску второй казначейский кредит для погашения задолженности Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры согласовало выдачу казначейского кредита Нижневартовску. На сайте окружного правительства появилась информации о выделении муниципалитету 600 миллионов рублей для погашения долговых обязательств. Ранее муниципалитету из бюджета Югры уже было выделено 250 миллионов рублей на эти же цели.

«Предоставить бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для погашения долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций, возникших до 1 января 2023 года (далее — бюджетный кредит), муниципальному образованию городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в сумме 600 000 000,00 рублей», — указано в проекте распоряжения. Инициатором вынесения вопроса на заседание правительства выступил департамент финансов ХМАО.

Власти Нижневартовска получат эти деньги на три года. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом установлена в размере 0,1% годовых.

Мэрия Нижневартовска несколько раз предпринимала попытку получить заем в банках, для чего размещала аукционы на сайте госзакупок. Однако, судя по данным с сайта, ни одна финансовая организация на конкурс не заявилась.

Ранее URA.RU писало о выделении 250 миллионов рублей в качестве казначейского кредита Нижневартовску для погашения долгов. Округ принял это решение в августе 2023 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры согласовало выдачу казначейского кредита Нижневартовску. На сайте окружного правительства появилась информации о выделении муниципалитету 600 миллионов рублей для погашения долговых обязательств. Ранее муниципалитету из бюджета Югры уже было выделено 250 миллионов рублей на эти же цели. «Предоставить бюджетный кредит из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для погашения долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций, возникших до 1 января 2023 года (далее — бюджетный кредит), муниципальному образованию городской округ Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в сумме 600 000 000,00 рублей», — указано в проекте распоряжения. Инициатором вынесения вопроса на заседание правительства выступил департамент финансов ХМАО. Власти Нижневартовска получат эти деньги на три года. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом установлена в размере 0,1% годовых. Мэрия Нижневартовска несколько раз предпринимала попытку получить заем в банках, для чего размещала аукционы на сайте госзакупок. Однако, судя по данным с сайта, ни одна финансовая организация на конкурс не заявилась. Ранее URA.RU писало о выделении 250 миллионов рублей в качестве казначейского кредита Нижневартовску для погашения долгов. Округ принял это решение в августе 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...