Пермский ветеран боевых действий остался без обещанного жилья

11 октября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Прокуратура защитила жилищные права пермского ветерана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ветеран из Верещагино Пермского края остался без обещанного жилья, поскольку чиновники потеряли его личное дело. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В 2014 году ветеран боевых действий был поставлен на учет администрацией Путинского сельского поселения как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что его личное дело потеряли, когда село переходило в состав Верещагинского городского округа», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. По данным надзорного ведомства, чиновники исключили ветерана вместе с его семьей из списка нуждающихся в жилье. Прокурор обязал мэра Верещагинского городского округа обеспечить жилым помещением ветерана. Ранее власти Пермского края обещали переселить ветерана из Лысьвы из ветхого жилья. Это случилось после обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Ветеран из Верещагино Пермского края остался без обещанного жилья, поскольку чиновники потеряли его личное дело. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В 2014 году ветеран боевых действий был поставлен на учет администрацией Путинского сельского поселения как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что его личное дело потеряли, когда село переходило в состав Верещагинского городского округа», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. По данным надзорного ведомства, чиновники исключили ветерана вместе с его семьей из списка нуждающихся в жилье. Прокурор обязал мэра Верещагинского городского округа обеспечить жилым помещением ветерана. Ранее власти Пермского края обещали переселить ветерана из Лысьвы из ветхого жилья. Это случилось после обращения к президенту РФ Владимиру Путину.