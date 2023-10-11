В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Казань. Скрин

12 октября 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Причина отмены рейса неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Казань. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из столицы Урала 12 октября в 16:30 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Рейс U6-231 отменен. Вылет должен был состояться 12 октября в 16:30 по местному времени. Прибытие самолета в Казань ожидалось к 16:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось. Скрин: онлайн-табло «Кольцово»

В Екатеринбурге отменили рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Казань. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из столицы Урала 12 октября в 16:30 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Рейс U6-231 отменен. Вылет должен был состояться 12 октября в 16:30 по местному времени. Прибытие самолета в Казань ожидалось к 16:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.