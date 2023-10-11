11 октября 2023

В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Казань. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Казань. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из столицы Урала 12 октября в 16:30 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

«Рейс U6-231 отменен. Вылет должен был состояться 12 октября в 16:30 по местному времени. Прибытие самолета в Казань ожидалось к 16:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.

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В Екатеринбурге отменили рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Казань. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из столицы Урала 12 октября в 16:30 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Рейс U6-231 отменен. Вылет должен был состояться 12 октября в 16:30 по местному времени. Прибытие самолета в Казань ожидалось к 16:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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