Причина отмены рейса неизвестна
В Екатеринбурге отменили рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Казань. Воздушное судно A-320 должно было вылететь из столицы Урала 12 октября в 16:30 часов, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
«Рейс U6-231 отменен. Вылет должен был состояться 12 октября в 16:30 по местному времени. Прибытие самолета в Казань ожидалось к 16:00 часам по местному времени того же дня», — следует из данных сайта.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.
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