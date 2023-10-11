11 октября 2023

В Перми кондуктор высадила из автобуса подростка, который не смог купить билет

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Инцидент произошел на одном из городских автобусных маршрутов Фото:

В Перми кондуктор высадила 15-летнего подростка из автобуса из-за того, что у него не прошла оплата проезда. Инцидент случился на маршруте №25. Общественный транспорт направлялся в сторону микрорайона Новобродовский.

«Причиной высадки подростка из автобуса стала не прошедшая оплата проезда. Родственница подростка сообщила, что его высадили на остановке „Улица Промысловая“. Руководитель АТП „Дизель“, которое обслуживает маршрут № 25, рассказал, что сейчас снимают видео с камер видеонаблюдения для проверки инцидента. По его словам, автопредприятие проведет проверку и возьмут с кондуктора объяснение», — сообщило 59.RU.

По данным издания, автобусный маршрут №25 в декабре 2022 года перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. Но в случае неисправности валидаторов перевозчик должен обеспечить присутствие в автобусах кондукторов. В штате АТП «Дизель», которое обслуживает городские и межмуниципальные маршруты, они есть.

В 2021 году Госдумой РФ был принят законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей возрастом до 16 лет, ездящих без сопровождения взрослых. За нарушение водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а кондуктору — до 30 тысяч рублей.

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В Перми кондуктор высадила 15-летнего подростка из автобуса из-за того, что у него не прошла оплата проезда. Инцидент случился на маршруте №25. Общественный транспорт направлялся в сторону микрорайона Новобродовский. «Причиной высадки подростка из автобуса стала не прошедшая оплата проезда. Родственница подростка сообщила, что его высадили на остановке „Улица Промысловая“. Руководитель АТП „Дизель“, которое обслуживает маршрут № 25, рассказал, что сейчас снимают видео с камер видеонаблюдения для проверки инцидента. По его словам, автопредприятие проведет проверку и возьмут с кондуктора объяснение», — сообщило 59.RU. По данным издания, автобусный маршрут №25 в декабре 2022 года перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. Но в случае неисправности валидаторов перевозчик должен обеспечить присутствие в автобусах кондукторов. В штате АТП «Дизель», которое обслуживает городские и межмуниципальные маршруты, они есть. В 2021 году Госдумой РФ был принят законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей возрастом до 16 лет, ездящих без сопровождения взрослых. За нарушение водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а кондуктору — до 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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