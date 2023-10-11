В Перми кондуктор высадила из автобуса подростка, который не смог купить билет

12 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на одном из городских автобусных маршрутов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми кондуктор высадила 15-летнего подростка из автобуса из-за того, что у него не прошла оплата проезда. Инцидент случился на маршруте №25. Общественный транспорт направлялся в сторону микрорайона Новобродовский. «Причиной высадки подростка из автобуса стала не прошедшая оплата проезда. Родственница подростка сообщила, что его высадили на остановке „Улица Промысловая“. Руководитель АТП „Дизель“, которое обслуживает маршрут № 25, рассказал, что сейчас снимают видео с камер видеонаблюдения для проверки инцидента. По его словам, автопредприятие проведет проверку и возьмут с кондуктора объяснение», — сообщило 59.RU. По данным издания, автобусный маршрут №25 в декабре 2022 года перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. Но в случае неисправности валидаторов перевозчик должен обеспечить присутствие в автобусах кондукторов. В штате АТП «Дизель», которое обслуживает городские и межмуниципальные маршруты, они есть. В 2021 году Госдумой РФ был принят законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей возрастом до 16 лет, ездящих без сопровождения взрослых. За нарушение водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а кондуктору — до 30 тысяч рублей.

В Перми кондуктор высадила 15-летнего подростка из автобуса из-за того, что у него не прошла оплата проезда. Инцидент случился на маршруте №25. Общественный транспорт направлялся в сторону микрорайона Новобродовский. «Причиной высадки подростка из автобуса стала не прошедшая оплата проезда. Родственница подростка сообщила, что его высадили на остановке „Улица Промысловая“. Руководитель АТП „Дизель“, которое обслуживает маршрут № 25, рассказал, что сейчас снимают видео с камер видеонаблюдения для проверки инцидента. По его словам, автопредприятие проведет проверку и возьмут с кондуктора объяснение», — сообщило 59.RU. По данным издания, автобусный маршрут №25 в декабре 2022 года перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. Но в случае неисправности валидаторов перевозчик должен обеспечить присутствие в автобусах кондукторов. В штате АТП «Дизель», которое обслуживает городские и межмуниципальные маршруты, они есть. В 2021 году Госдумой РФ был принят законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей возрастом до 16 лет, ездящих без сопровождения взрослых. За нарушение водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а кондуктору — до 30 тысяч рублей.