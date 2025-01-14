Пермский школьник умер, катаясь с горы на тюбинге

Школьник из Кунгура скончался после того, как скатился с горы на тюбинге. Его тело обнаружили друзья, с которыми он пришел на лыжную базу «Снежинка».
«Трагедия случилась 14 января на базе „Снежинка“. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как школьника подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью», — пишет «КП-Пермь». В краевом минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда сокрой помощи.
По неподтвержденным данным, у подростка был шунт в сердце. Ему были противопоказаны нагрузки в виде катания с горок. Отмечается, что родители были не в курсе, куда отправился их сын. Он сообщил, что пошел просто гулять.
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