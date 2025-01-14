14 января 2025

Пермский школьник умер, катаясь с горы на тюбинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик не сказал родителям, что пошел кататься на тюбинге
Мальчик не сказал родителям, что пошел кататься на тюбинге Фото:

Школьник из Кунгура скончался после того, как скатился с горы на тюбинге. Его тело обнаружили друзья, с которыми он пришел на лыжную базу «Снежинка».

«Трагедия случилась 14 января на базе „Снежинка“. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как школьника подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью», — пишет «КП-Пермь». В краевом минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда сокрой помощи.

По неподтвержденным данным, у подростка был шунт в сердце. Ему были противопоказаны нагрузки в виде катания с горок. Отмечается, что родители были не в курсе, куда отправился их сын. Он сообщил, что пошел просто гулять.

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Школьник из Кунгура скончался после того, как скатился с горы на тюбинге. Его тело обнаружили друзья, с которыми он пришел на лыжную базу «Снежинка». «Трагедия случилась 14 января на базе „Снежинка“. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как школьника подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью», — пишет «КП-Пермь». В краевом минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда сокрой помощи. По неподтвержденным данным, у подростка был шунт в сердце. Ему были противопоказаны нагрузки в виде катания с горок. Отмечается, что родители были не в курсе, куда отправился их сын. Он сообщил, что пошел просто гулять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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