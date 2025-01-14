14 января 2025

Мэрия Перми судится с владельцем «Гостиного двора» из-за пристроев

© Служба новостей «URA.RU»
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дело рассматривается в арбитражном суде
дело рассматривается в арбитражном суде Фото:

В суде началось рассмотрение иска мэрии Перми к владельцу ТЦ «Гостиный двор». Администрация требует снести два пристроя.

«Разрешение на возведение этих пристроев не выдавалось. Они сделаны самовольны», — передает слова представителя мэрии «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал на отложении рассмотрения дела, чтобы ознакомиться с документами.

Заявление в суд поступило еще в ноябре 2024 года. Речь идет о двух пристройках к торговому центру по Комсомольскому проспекту, 54. Там сейчас расположены кафе быстрого питания. Администрация требует, чтобы собственник ТЦ снес эти объекты и облагородил территорию.

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В суде началось рассмотрение иска мэрии Перми к владельцу ТЦ «Гостиный двор». Администрация требует снести два пристроя. «Разрешение на возведение этих пристроев не выдавалось. Они сделаны самовольны», — передает слова представителя мэрии «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал на отложении рассмотрения дела, чтобы ознакомиться с документами. Заявление в суд поступило еще в ноябре 2024 года. Речь идет о двух пристройках к торговому центру по Комсомольскому проспекту, 54. Там сейчас расположены кафе быстрого питания. Администрация требует, чтобы собственник ТЦ снес эти объекты и облагородил территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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