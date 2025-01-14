Мэрия Перми судится с владельцем «Гостиного двора» из-за пристроев

В суде началось рассмотрение иска мэрии Перми к владельцу ТЦ «Гостиный двор». Администрация требует снести два пристроя.
«Разрешение на возведение этих пристроев не выдавалось. Они сделаны самовольны», — передает слова представителя мэрии «Коммерсант-Прикамье». Истец настаивал на отложении рассмотрения дела, чтобы ознакомиться с документами.
Заявление в суд поступило еще в ноябре 2024 года. Речь идет о двух пристройках к торговому центру по Комсомольскому проспекту, 54. Там сейчас расположены кафе быстрого питания. Администрация требует, чтобы собственник ТЦ снес эти объекты и облагородил территорию.
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